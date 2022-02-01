Екссуддя Чаус може вийти на свободу: ВАКС присудив заставу 718 тисяч гривень

Згідно із законом, домашній арешт при досудовому розслідуванні не може тривати понад шість місяців. Тепер суддя має п'ять днів, щоб внести заставу та вийти на волю.

Обвинувачений у корупції екссуддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус зможе вийти на волю з електронним браслетом у разі внесення застави 717 900 гривень. Таке рішення ухвалили судді Вищого антикорупційного суду, повідомляє Центр протидії корупції у Telegram.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Відповідно до законодавства, загальний термін домашнього арешту під час досудового розслідування не може тривати більше шести місяців, через що суддям ВАКС довелося ухвалювати рішення. Хоча досудове розслідування у справі Чауса вже давно завершено й зараз триває судовий розгляд.

Колишнього суддю випустять на волю, якщо хтось внесе за нього заставу протягом п'яти днів. Але він повинен буде дотримуватись певних обов'язків, які діятимуть два місяці. Йдеться, зокрема, про утримання від спілкування зі свідками, здачу паспорта та носіння електронного браслета.

Під час обрання запобіжного заходу Чаус розповів кілька цікавих фактів:

із серпня минулого року його нібито тричі хотіли знищити. У разі вбивства він передав якісь докази посадовцям в Україні, щоб їх оголосили з парламентської трибуни. Ці ж докази колишній суддя надіслав українським правозахисникам і правоохоронцям Молдови;

весь час із Чаусом у квартирі проживали двоє співробітників Служби безпеки України, завданням яких була його охорона. Захист екссудді заявив, що 28 січня біля квартири обвинуваченого з'явився слідчий СБУ, який хотів оголосити ухвалу про зняття з нього заходів безпеки;

нещодавно Дарницьке управління поліції отримало від Чауса заяву про викрадення у 2016 році. Екссуддя стверджує, що раніше відкрите провадження СБУ за цим фактом розслідується з порушенням підслідності, а в поліції вже визначено слідчого.

Як розвивалася "справа Чауса" та чим він оскандалився

Екссуддя Микола Чаус у 2014 році виносив вироки проти активістів Автомайдану, також відомий справою проти Геннадія Корбана.

У 2016 році Чауса зловили на хабарі в розмірі 150 тис. доларів. Гроші він узяв за "потрібний" вирок у справі з наркоторгівлі. Суддю викрили детективи НАБУ. Під час обшуків правоохоронці знайшли на його городі кілька банок із готівкою.

Коли справа почала розвиватися, Чаус утік за кордон — говорили про його перебування у Молдові. У липні 2021 року екссуддя "засвітився" у Вінницькій області, після чого його відвезли в столицю. Якийсь час він лежав у лікарні "Феофанія", де й отримав клопотання про застосування запобіжного заходу.

Цілодобовий домашній арешт Чаусу присудили в серпні минулого року судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС). 15 листопада співробітники НАБУ надіслали до суду обвинувальний акт у справі Миколи Чауса.

Ще відомо, що Микола Чаус подав позов проти колишнього місця роботи, щоб визнати своє звільнення незаконним.