Чаус оскаржить своє звільнення з Дніпровського райсуду: подробиці

Колишній суддя подав два адміністративні позови до ОАСК. Окрім поновлення на посаді, Чаус просить не притягувати його до дисциплінарної відповідальності.

Колишній суддя Дніпровського райсуду Києва Микола Чаус подав позови до свого колишнього місця роботи. Про це повідомляється у пресслужбі Окружного адміністративного суду Києва у Facebook.

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Перший позов Чауса пов'язаний з тим, що він закликає визнати незаконним та скасувати рішення, згідно з яким його позбавили суддівської мантії.

"В іншому позові серед позовних вимог зазначено, а саме: визнати протиправними дії Дніпровського районного суду у вигляді подання до Вищої ради правосуддя Звернення з дисциплінарною скаргою щодо притягнення судді Миколи Чауса до дисциплінарної відповідальності", — йдеться в повідомленні.

Як розвивалася "справа Чауса" і чим він оскандалився

Як відомо, колишній суддя Микола Чаус відомий тим, що у 2014 році виносив вироки проти активістів Автомайдану, а також вів справу Геннадія Корбана.

У 2016 році працівник Феміди попався на хабарі в розмірі 150 тис. доларів за "правильне рішення" у справі з наркоторгівлі. Чауса викрили детективи НАБУ. Під час обшуків у його маєтку на городі знайшли кілька банок, набитих готівкою.

Після резонансу справи чиновник втік за кордон і нібито якийсь час перебував на території Молдови. У липні 2021 року екссуддя "засвітився" у Вінницькій області, невдовзі його доставили до Києва. Якийсь час він перебував у лікарні "Феофанія", де йому і вручили клопотання про застосування запобіжного заходу.

У серпні цього року судді апеляційної палати Вищого антикорупційного суду (ВАКС) залишили Миколу Чауса під цілодобовим домашнім арештом. Минулого місяця, 15 листопада, співробітники НАБУ направили до суду обвинувальний акт у справі Миколи Чауса.