Чаус обжалует свое увольнение из Днепровского райсуда: подробности

Бывший судья подал два административных иска в ОАСК. Кроме восстановления в должности Чаус просит не притягивать его к дисциплинарной ответственности.

Бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус подал иски против своего прежнего места работы. Об этом сообщается в пресс-службе Окружного административного суда Киева в Facebook.

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Первый иск Чауса связан с тем, что он призывает признать незаконным и отменить решение, согласно которому его лишили судейской мантии.

"В другом иске среди исковых требований указано, а именно: признать противоправными действия Днепровского районного суда в виде представления в Высший совет правосудия Обращения с дисциплинарной жалобой о привлечении судьи Николая Чауса к дисциплинарной ответственности", — говорится в сообщении.

Как развивалось "дело Чауса" и чем он оскандалился

Как известно, бывший судья Николай Чаус известен тем, что в 2014 году выносил приговоры против активистов Автомайдана, а также вел дело Геннадия Корбана.

В 2016 году работник Фемиды попался на взятке в размере 150 тыс. долларов за "правильное решение" в деле по наркоторговле. Чауса разоблачили детективы НАБУ. Во время обысков в его имении на огороде нашли несколько банок, набитых наличными.

После резонанса дела чиновник сбежал за границу и якобы некоторое время находился на территории Молдовы. В июле 2021 года экс-судья "засветился" в Винницкой области, вскоре его доставили в Киев. Некоторое время он находился в больнице "Феофания", где ему и вручили ходатайство о применении меры пресечения.

В августе этого года судьи апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) оставили Николая Чауса под круглосуточным домашним арестом. В прошлом месяце 15 ноября сотрудники НАБУ направили в суд обвинительный акт по делу Николая Чауса.