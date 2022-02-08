Били по голові та нирках: екссуддя Чаус дав перше інтерв'ю після внесення застави (відео)

Затриманий на хабарі $150 тисяч екссуддя, розмовляючи з нардепом Володимиром Ар'євим, звинуватив силовиків не лише в побитті, а й "уколах невідомим препаратом".

Колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус, звинувачений у хабарництві, одразу після того, як вийшов з-під домашнього арешту, дав інтерв'ю народному депутату "Європейської солідарності", в якому він розповів про обставини свого арешту. Відео інтерв'ю опубліковано на Youtube-каналі нардепа Володимира Ар'єва.

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Екссуддя розповів, що після того, як його викрали з території Молдови, його били, а також кололи йому невідомі препарати, щоб він не міг опиратися.

"Мене поклали на підлогу пасажирського сидіння, й інша людина вмостилася на мене, на голову, і тримала. Коли я намагався вилізти з-під неї, то вона била мене кулаками по спині, по нирках. Це тривало десь хвилин двадцять, може тридцять ", — сказав Чаус.

Вже за містом чоловіка пересадили в інший автомобіль і вкололи йому невідомий препарат, зв'язавши руки та ноги. За дві години Чаус запитав, у якому напрямку його везуть, після чого намагався звільнитися. Викрадачі сказали, що вони їдуть до Румунії, а коли побачили, що чоловік намагається втекти, почали бити його по голові, а потім ще раз вкололи в праву ногу.

Чаус також розповів, що перед тим, як записувати відео допиту, навчили "правильно" відповідати на поставлені питання, а для цього виносили роздруковані питання зі знаками "плюс" або "мінус". Суддя мав запам'ятати "правильні" відповіді та озвучити їх на камеру. За його словами, викрадачі наказали йому розповісти, що він нібито був у кабінеті Петра Порошенка, який йому наказав засудити Геннадія Корбана. А в разі відмови чоловікові сказали, що "живим із підвалу" він не вийде.

Що за справа Чауса?

У 2016 році детективи НАБУ викрили на одержанні хабаря на суму $150 тисяч суддю Миколу Чауса. Обшукуючи його, силовики знайшли в нього на городі кілька банок із валютою.

Після того, як ситуація продовжилася, Чаус зумів втекти за кордон. Згодом з'явилися чутки, що екссуддя перебуває в Молдові. А в липні 2021 року він "засвітився" під Вінницею, звідки його терміново доставили до Києва. Якийсь час затриманий пробув у "Феофанії", де йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу.

У серпні минулого року Чауса засудили до цілодобового домашнього арешту. Однак у листопаді НБУ направив до суду обвинувальний акт щодо екссудді.

Пізніше вищий антикорупційний суд установив Миколі Чаусу заставу сумою 717 900 гривень. Гроші як заставу чоловік вніс сьогодні.