Грошові банки: судді досліджували речові докази у справі Чауса (фото)

Крім "знаменитої" дволітрової банки, судді Вищого антикорупційного суду досліджували грошові банкноти, пакет та гумки для обмотування грошових пачок.

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В Україні тривають слухання у справі екссудді Дніпровського районного суду міста Києва Миколи Чауса за підозрою в отриманні хабаря. Як повідомив 7 червня Telegram-канал "Центру протидії корупції", судді Вищого антикорупційного суду досліджували речові докази в цій справі, а саме: "знамениту" дволітрову банку, $80 000 готівки, яку вилучили з цієї банки, ще одну банку з-під яблучного соку на 1,85 літра, а також $70 000 готівки, вилучені з автомобіля Toyota Land Cruiser Prado, яким Чаус користувався у 2016 році.

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Колишній суддя раніше заявив, що суму $70 000 він запозичив у свого товариша на якесь будівництво. Проте, за версією прокуратури, ці гроші є частиною посадового хабаря в розмірі $150 000, який Чаус отримав за винесення умовного вироку з умовним терміном.

"Головний суддя Євген Крук брав кожен пакет і перевіряв герметичність. Далі суддя розкривав пакет, виймав докази та демонстрував присутнім, а також пропонував захисту ознайомитись", — описують журналісти перебіг засідання.

Для спростування доказів сторона захисту принесла з собою пристрій для перевірки водяних знаків на грошових купюрах, проте банкноти виявилися справжніми.

Крім того, судді досліджували пакет компанії "Нова пошта", в якому Чаус, ймовірно, отримав хабар, а також одноразові рукавички та 18 гумок для перев'язування грошових пачок.

Зазначається, що під час наступних двох судових засідань досліджуватимуть відеозаписи негласних слідчих дій.

Нагадаємо, колишній суддя Дніпровського районного суду Києва Микола Чаус дав інтерв'ю, в якому він розповів про обставини свого арешту. За словами екссудді, після викрадення з території Молдови його били, а також кололи невідомі препарати.

Раніше Фокус згадав найгучніші кримінальні справи, в яких фігурував п'ятий президент Петро Порошенко. Серед інших згадується справа судді Миколи Чауса, якого за часів президентства Порошенка називали "ручним суддею".