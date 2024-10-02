С пятой попытки: "активисту" Роману Стахиву избрали меру пресечения, детали

По информации журналистов, сначала подозреваемый не являлся на рассмотрение, а затем заявлял ходатайство об отводе участников процесса.

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В среду, 2 октября, Галицкий районный суд Львова избрал меру пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 дней для "активиста" и антивакцинатора Остапа Стахива. Об этом сообщает "Суспільне".

При рассмотрении вопроса прокурор настаивал на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Он отметил, что подозреваемый может изменить местонахождение, уничтожить или скрыть документы, которые имеют важное значение для следствия, и повлиять на показания людей.

В свою очередь подозреваемый просил не применять никаких мер пресечения. Кроме этого, он назвал действия правоохранительных органов фарсом против него и обвинил сторону обвинения в предвзятости.

Издание отмечает, что это уже пятое судебное заседание по избранию меры пресечения Остапу Стахиву. Сначала он не появлялся на судебные заседания, а затем заявлял несколько ходатайств об отводе участников процесса.

Напомним, Служба безопасности Украины задержала Романа Стахива в среду, 25 сентября. В тот же день у него и его приспешников был проведен обыск. Сейчас ему сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения);

ч. 1 и ч. 2 ст. 190 (мошенничество).

Роман Стахив за несколько месяцев до начала полномасштабной войны подстрекал людей устраивать массовые беспорядки и захватывать госучреждения под видом "движения антивакцинаторов". Кроме того, в своих соцсетях он утверждал, что российскую вооруженную агрессию якобы вызвали "третьи страны", которые "спровоцировали" Москву к полномасштабному вторжению в Украину. Также во время одного из своих прямых эфиров в соцсетях фигурант публично озвучил точную локацию расположения одного из подразделений украинских защитников, чем подверг их опасности.

В СБУ добавили, что Стахив также организовал онлайн-курсы "журналистики", на которых, среди прочего, учил своих последователей противодействовать мобилизации в Украине. Стоимость курсов составляла 7 тыс. грн, а после завершения обучения фигурант обещал своим клиентам удостоверение журналиста международного образца. Вместо этого он выдавал "выпускникам" фиктивные удостоверения местной газеты, которая потеряла аккредитацию еще весной этого года.