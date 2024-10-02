З п'ятої спроби: "активісту" Роману Стахіву обрали запобіжний захід, деталі

За інформацією журналістів, спочатку підозрюваний не з'являвся на розгляд, а потім заявляв клопотання про відвід учасників процесу.

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В середу, 2 жовтня, Галицький районний суд Львова обрав запобіжний захід у вигляді арешту без права внесення застави строком на 60 дів для "активіста" та антивакцинатора Остапа Стахіва. Про це повідомляє "Суспільне".

При розгляді питання прокурор наполягав на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Він зазначив, що підозрюваний може змінити місце перебування, знищити або сховати документи, які мають важливе значення для слідства, та вплинути на свідчення людей.

В свою чергу підозрюваний просив не застосовувати жодних запобіжних заходів. Окрім цього, він назвав дії правоохоронних органів фарсом проти нього і звинуватив сторону обвинувачення в упередженості.

Видання зазначає, що це вже п'яте судове засідання щодо обрання запобіжного заходу Остапу Стахіву. Спочатку він не з'являвся на судові засідання, а потім заявляв декілька клопотань про відвід учасників процесу.

Нагадаємо, Служба безпеки України затримала Романа Стахіва у середу, 25 вересня. В той же день у нього та його поплічників був проведений обшук. Наразі йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану);

ч. 1 і ч. 2 ст. 190 (шахрайство).

Роман Стахів за декілька місяців до початку повномасштабної війни підбурював людей влаштовувати масові заворушення та захоплювати держустанови під виглядом "руху антивакцинаторів". Крім того, у своїх соцмережах він стверджував, що російську збройну агресію нібито спричинили "треті країни", які "спровокували" Москву до повномасштабного вторгнення в Україну. Також під час одного зі своїх прямих ефірів у соцмережах фігурант публічно озвучив точну локацію розташування одного з підрозділів українських захисників, чим наразив їх на небезпеку.

В СБУ додали, що Стахів також організував онлайн-курси "журналістики", на яких, серед іншого, навчав своїх послідовників протидіяти мобілізації в Україні. Вартість курсів становила 7 тис. грн, а після завершення навчання фігурант обіцяв своїм клієнтам посвідчення журналіста міжнародного зразка. Замість цього він видавав "випускникам" фіктивні посвідчення місцевої газети, яка втратила акредитацію ще навесні цього року.