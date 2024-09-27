Через участь в допиті: суд вдруге відклав обрання запобіжного заходу Стахіву, — ЗМІ

Журналісти повідомили, що судове засідання по справі "активіста" призначили на 10:00, а допит — на 10:30.

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В п'ятницю, 27 вересня, Галицький районний суд Львова відклав обрання запобіжного заходу 39-річному "активісту" Остапу Стахіву до 30 вересня. Про це повідомляє ZAXID.NET.

Зазначається, що відкладення судового засідання відбулось через неявку підозрюваного Остапа Стахіва та його адвоката.

"Підозрюваний та його адвокат Магарський не прийшли на засідання через участь в допиті, який призначили на 10:30, а судове засідання було призначене на 10:00", — йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що перший раз запобіжний захід Стахіву намагалися обрати у середу, 25 вересня. Тоді судове засідання відклали також через неявку підозрюваного та його адвоката. За інформацією прокурора, Стахів скаржився на погане самопочуття та відмовився підписувати повістку до суду.

Нагадаємо, "активіст" та антивакцинатор Роман Стахів був затриманий СБУ в середу, 25 вересня. Тоді ж йому було повідомлено про підозру у шахрайстві та проведений обшук за місцем проживання.

Нагадаємо, Остап Стахів став відомий завдяки тому, що заперечував коронавірус. Він намагався переконати усіх в тому, що пандемія — це вигадка. Чоловіка часто звинувачували в організації акцій і псевдорозслідувань, через що кілька разів кидали в бак й обливали зеленкою.

Восени 2021 року Остапу Стахіву повідомили про підозру в спробі повалення конституційного устрою України. Після повномасштабного вторгнення, у 2023 році він оголосив про відкриття "курсів журналістики". Вже тоді пресслужба СБУ зазначала, що за діяльністю чоловіка йде стеження, але притягти його до відповідальності за викладання неможливо. Пізніше з групою послідовників Стахів створив мережу груп у Viber та Telegram, де він розповідав про шкідливість мобілізації.