Из-за участия в допросе: суд во второй раз отложил избрание меры пресечения Стахиву, — СМИ

Журналисты сообщили, что судебное заседание по делу "активиста" назначили на 10:00, а допрос — на 10:30.

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В пятницу, 27 сентября, Галицкий районный суд Львова отложил избрание меры пресечения 39-летнему "активисту" Остапу Стахиву до 30 сентября. Об этом сообщает ZAXID.NET.

Отмечается, что отложение судебного заседания состоялось из-за неявки подозреваемого Остапа Стахива и его адвоката.

"Подозреваемый и его адвокат Магарский не пришли на заседание из-за участия в допросе, который назначили на 10:30, а судебное заседание было назначено на 10:00", — говорится в сообщении.

Издание отмечает, что первый раз меру пресечения Стахиву пытались избрать в среду, 25 сентября. Тогда судебное заседание отложили также из-за неявки подозреваемого и его адвоката. По информации прокурора, Стахив жаловался на плохое самочувствие и отказался подписывать повестку в суд.

Напомним, "активист" и антивакцинатор Роман Стахив был задержан СБУ в среду, 25 сентября. Тогда же ему было сообщено о подозрении в мошенничестве и проведен обыск по месту жительства.

Напомним, Остап Стахив стал известен благодаря тому, что отрицал коронавирус. Он пытался убедить всех в том, что пандемия — это выдумка. Мужчину часто обвиняли в организации акций и псевдорасследований, из-за чего несколько раз бросали в бак и обливали зеленкой.

Осенью 2021 года Остапу Стахиву сообщили о подозрении в попытке свержения конституционного строя Украины. После полномасштабного вторжения, в 2023 году он объявил об открытии "курсов журналистики". Уже тогда пресс-служба СБУ отмечала, что за деятельностью мужчины идет слежка, но привлечь его к ответственности за преподавание невозможно. Позже с группой последователей Стахив создал сеть групп в Viber и Telegram, где он рассказывал о вреде мобилизации,