"Эта история завершилась": Зеленский высказался о ликвидации ОАСК (видео)

Окружной административный суд Киева был ликвидирован после подписания президентом Украины законопроекта №5369.

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Президент Украины Владимир Зеленский вечером, 13 декабря, прокомментировал свое решение подписать закон о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и образовании Киевского городского окружного административного суда.

"Сегодня я подписал принятый Верховной Радой закон о ликвидации ОАСК, Окружного административного суда Киева, эта история завершилась, а история реформ продолжается. Продолжается даже во время такой войны", — сказал Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех кто работает и воюет ради независимости Украины.

"Спасибо всем, кто работает ради Украины! Спасибо всем, кто воюет ради нашей независимости, кто сейчас на фронте, кому сейчас тяжело! Мы вас поддержим, мы в вас очень сильно верим", — поблагодарил Зеленский.

Напомним, 12 декабря комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект президента Владимира Зеленского о ликвидации ОАСК. По словам нардепа от фракции "Слуга народа" Романа Бабия, после рассмотрения законопроектов большинство голосов поддержали принятие закона в первом чтении.

На следующий день, 13 декабря Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5369 о ликвидации Окружного административного суда Киева. За это решение были отданы голоса 310 депутатов ВР.

В этот же день, вечером 13 декабря президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5369 о ликвидации ОАСК и №5370 о создании вместо него Киевского городского окружного административного суда. В то же время на сайте суда появилась публикация о том, что этот законопроект Верховной Рады нарушает нормы Конституции Украины.