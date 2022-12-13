Рада поддержала ликвидацию скандального ОАСК: этот суд планировал "вернуть" Януковича

Вместо этого учреждения, которое, по данным СНБО, хотело легитимизировать беглого экс-президента, планируется создать Киевский городской окружной административный суд.

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Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5369 и №5370 о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и создании вместо него Киевского городского окружного административного суда. Соответствующее решение парламент принял в ходе заседания во вторник, 13 декабря, сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

За законопроекты парламентарии отдали 310 и 326 голосов "за" соответственно. По словам нардепа Алексея Гончаренко, двое его коллег воздержались от голосования — Георгий Мазурашу ("Слуга народа") и Олег Макаров ("Голос"). Издание "Лига" со ссылкой на источники сообщило, что Рада также проголосовала за направление законопроекта о ликвидации ОАСК на неотложную подпись президенту. После одобрения главой государства документ вступает в силу.

Законопроектами предусмотрено, что со дня вступления в силу закона ОАСК прекращает осуществление правосудия, а рассмотрение и разрешение административных дел до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет осуществляться Киевским окружным административным судом.

[ + – ] Голосование за законопроект об ОАСК

Ликвидация ОАСК: чем известен скандальный суд

В конце декабря прошлого года, почти за два месяца до начала полномасштабного вторжения РФ, ОАСК открыл производство по иску беглого президента Украины Виктора Януковича к Верховной Раде по поводу признания парламентом факта его самоустранения от исполнения полномочий главы государства. В частности, Янукович требовал признать, что у парламента нет полномочий для принятия таких актов.

Уже в мае секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что у РФ был план по возвращению Януковича к власти в том числе и через ОАСК, который должен был признать незаконным отстранение беглого президента от руководства страной.

Также глава ОАСК Павел Вовк в 2019 году попал в скандал, связанный с записями его разговоров, обнародованными Национальным антикоррупционным бюро Украины. Следствие, в том числе и на основании "пленок Вовка", пришло к выводу, что председатель и некоторые судьи ОАСК организовали вынесения заведомо неправосудных судебных решений и вмешались в деятельность судебных органов с целью создания искусственных препятствий в работе Высшей квалификационной комиссии судей Украины. В 2020 году НАБУ объявило в розыск семерых фигурантов дела о "пленках Вовка" во главе с председателем ОАСК по делу о попытке захвата власти.

10 декабря Госдеп Соединенных Штатов ввел санкции против главы ОАСК Павла Вовка, за вымогательство и взяточничество, а также за вмешательство в судебные процессы. Кроме того санкции были введены и против двух членов его семьи. Сам Вовк обвинил в решении американских властей своих недоброжелателей, которые якобы ввели Вашингтон в заблуждение.