Рада підтримала ліквідацію скандального ОАСК: цей суд планував "повернути" Януковича

Замість цієї установи, яка, за даними РНБО, хотіла легітимізувати експрезидента-втікача, планується створити Київський міський окружний адміністративний суд.

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Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкти № 5369 та № 5370 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та створення замість нього Київського міського окружного адміністративного суду. Відповідне рішення парламент ухвалив під час засідання у вівторок, 13 грудня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За законопроєкти парламентарі віддали 310 та 326 голосів "за" відповідно. За словами нардепа Олексія Гончаренка, двоє його колег утрималися від голосування — Георгій Мазурашу ("Слуга народу") та Олег Макаров ("Голос"). Видання "Ліга" з посиланням на джерела повідомило, що Рада також проголосувала за відправлення законопроєкту про ліквідацію ОАСК на невідкладний підпис президенту. Після схвалення главою держави документ набирає чинності.

Законопроєктами передбачено, що з дня набрання чинності законом ОАСК припиняє здійснення правосуддя, а розгляд і вирішення адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду здійснюватиметься Київським окружним адміністративним судом.

[ + – ] Голосування за законопроєкт про ОАСК

Ліквідація ОАСК: чим відомий скандальний суд

Наприкінці грудня минулого року, майже за два місяці до початку повномасштабного вторгнення РФ, ОАСК відкрив провадження за позовом президента України Віктора Януковича до Верховної Ради з приводу визнання парламентом факту його самоусунення від виконання повноважень глави держави. Зокрема, Янукович вимагав визнати, що парламент не має повноважень для ухвалення таких актів.

Уже в травні секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов повідомив, що РФ мав план щодо повернення Януковича до влади зокрема й через ОАСК, який мав визнати незаконним усунення президента, який втік від керівництва країною.

Також голова ОАСК Павло Вовк у 2019 році потрапив у скандал, пов'язаний із записами його розмов, оприлюдненими Національним антикорупційним бюро України. Слідство, зокрема й на підставі "плівок Вовка", дійшло висновку, що голова та деякі судді ОАСК організували винесення свідомо неправосудних судових рішень і втрутилися у діяльність судових органів із метою створення штучних перешкод у роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. У 2020 році НАБУ оголосило в розшук сімох фігурантів справи про "плівки Вовка" на чолі з головою ОАСК у справі про спробу захоплення влади.

10 грудня Держдеп Сполучених Штатів запровадив санкції проти голови ОАСК Павла Вовка за вимагання і хабарництво, а також за втручання у судові процеси. Крім того, санкції були введені й проти двох членів його сім'ї. Сам Вовк звинуватив у рішенні американської влади своїх недоброзичливців, які нібито ввели Вашингтон в оману.