Держдеп обдурили: голова ОАСК Павло Вовк назвав санкції результатом кляуз на його адресу

За словами судді, протягом семи років проти нього фабрикують помилкові справи та погрожують членам його родини. Але ці санкції для нього є особливо невідчутними, оскільки чиновник не збирається приїжджати в США або взагалі залишати територію України.

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Голова адміністративного суду Києва (ОАСК) Павло Вовк відреагував на санкції, які персонально ввели проти нього Державний департамент США. За словами чиновника, деякі недоброзичливці наклепували на нього у Вашингтоні, чим ввели представників Держдепу в оману. Відповідний допис він опублікував у Facebook.

На думку українського чиновника, запровадження проти нього санкцій не стало для нього несподіванкою, оскільки вони стали "логічним розвитком подій багаторічної кампанії", яка була нібито спрямована на взяття під контроль судової влади в Україні міжнародними структурами.

"А після початку слухання у ВАКС справи про так зване "захоплення влади" та розуміння замовниками повної його безперспективності, чогось подібного варто було очікувати", — написав Вовк.

Голова ОАСК зазначив, що деякі ініціатори цієї кампанії, не побачивши потрібних результатів, вдалися до ще одного способу впливу на ситуацію і почали звертатися з кляузами до Вашингтона. Так, намагаючись уникнути відповідальності за витрачений даремно фінансовий і тимчасовий ресурс, вони ввели американських чиновників в оману. Однак, за його словами, це лише доводить "непрофесіоналізм і нікчемність намірів" його недоброзичливців.

"Ці люди, намагаючись уникнути відповідальності за безрезультатно витрачені час і гроші та користуючись своїми зв'язками, ввели в оману Держдепартамент США", — наголосив Вовк.

Суддя також заявив, що ОАСК та особисто він є об'єктами уваги "міжнародних авантюристів та їхньої місцевої агентури", які протягом семи років витрачають на боротьбу гроші американських платників податків. Ці люди, вважає Вовк, безрезультатно фабрикують помилкові справи та переслідують родичів судді. Але введені санкції ніяк йому не зашкодять, бо він весь цей час залишався в Україні та не має планів виїжджати.

"За останні роки мені довелося багато чого пережити, тому переживу й відсутність можливості з'їздити у США… А всім діячам, які займаються подібними брудними маніпуляціями, раджу починати думати, кому вони скаржатимуться далі", — написав наприкінці Вовк.

Нагадаємо, що 10 грудня Держдеп Сполучених Штатів запровадив санкції проти глави (ОАСК) Павла Вовка за вимагання та хабарництво, а також за втручання у судові процеси. Крім того, санкції були введені й проти двох членів його сім'ї.