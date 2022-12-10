Госдеп обманули: глава ОАСК Павел Вовк назвал санкции результатом кляуз в его адрес

По словам судьи, на протяжении семи лет против него фабрикуют ложные дела и угрожают членам его семьи. Но эти санкции для него особо неощутимы, поскольку чиновник не собирается приезжать в США или вообще покидать территорию Украины.

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Глава административного суда Киева (ОАСК) Павел Вовк отреагировал на санкции, которые были персонально введены против него Государственным департаментом США. По словам чиновника, некоторые недоброжелатели накляузничали на него в Вашингтоне, чем ввели представителей Госдепа в заблуждение. Соответствующий пост он опубликовал в Facebook.

По мнению украинского чиновника, введение против него санкций не стало для него неожиданностью, так как они стали "логическим развитием событий многолетней кампании", которая якобы была направлена на взятие под контроль судебной власти в Украине международными структурами.

"А после начала слушания в ВАКС дела о так называемом "захвате власти" и понимания заказчиками полной его бесперспективности, нечто подобное стоило ожидать", — написал Вовк.

Председатель ОАСК отметил, что некие инициаторы этой кампании, не увидев нужных результатов, прибегли к еще одному способу воздействия на ситуацию и начали обращаться с кляузами в Вашингтон. Таким образом, в попытке избежать ответственности за потраченный впустую финансовый и временной ресурс, они ввели американских чиновников в заблуждение. Однако, по его словам, это лишь доказывает "непрофессионализм и никчемность намерений" его недоброжелателей.

"Эти люди, пытаясь избежать ответственности за безрезультатно потраченные время и деньги и пользуясь своими связями, ввели в заблуждение Госдепартамент США", — подчеркнул Вовк.

Судья также заявил, что ОАСК и лично он являются объектами внимания "международных авантюристов и их местной агентуры", которые в течение семи лет тратят на борьбу деньги американских налогоплательщиков. Эти люди, считает Вовк, безрезультатно фабрикуют ложные дела и преследуют родственников судьи. Но введенные санкции никак ему не навредят, так как он все это время оставался в Украине и не имеет планов из нее уезжать.

"За последние годы мне пришлось многое пережить, поэтому переживу и отсутствие возможности съездить в США… А всем деятелям, которые занимаются подобными грязными манипуляциями, советую начинать думать, кому они будут жаловаться дальше", — написал в конце Вовк.

Напомним, что 10 декабря Госдеп Соединенных Штатов ввел санкции против главы (ОАСК) Павла Вовка, за вымогательство и взяточничество, а также за вмешательство в судебные процессы. Кроме того санкции были введены и против двух членов его семьи.