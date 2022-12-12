Проект Зеленского о ликвидации ОАСК могут утвердить уже в первом чтении, — нардеп

По словам Романа Бабия, представителя комитета по вопросам правовой политики, парламенту предложено утвердить законопроект без второго чтения, то есть правки в проект закона могут вноситься уже после утверждения.

Related video

В понедельник, 12 декабря, комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики поддержал законопроект президента Владимира Зеленского, предусматривающий ликвидацию Окружного административного суда Киева и создание Киевского городского окружного административного суда. Об этом в Facebook сообщил Роман Бабий, депутат ВР от фракции "Слуга народа", представляющий комитет по вопросам правовой политики.

По словам нардепа, после рассмотрения законопроектов большинство голосов поддержали принятие закона в первом чтении.

"Ожидаем рассмотрения в зале в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Комитет предлагает парламенту утвердить законопроект без второго чтения, другими словами, правки в проект закона могут вноситься уже после утверждения.

В апреле прошлого года Зеленский подал парламенту законопроект как "неотложный", тогда же Государственный департамент США ввел санкции в отношении главы ОАСК Павла Вовка.

Вместе с тем, ликвидация ОАСК идет в разрез с законом "О правовом режиме военного положения", поскольку, в соответствии с законом, во время военного положения прекращать полномочия судов запрещается.

Кто такой Павел Вовк?

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк стал фигурантом дела "пленок ОАСК". Согласно информации НАБУ, записи, обнародованные Национальным антикоррупционным бюро, свидетельствуют о том, что суд вмешивался работу других госведомств. Вовк за взятки влиял на принятие решений по ряду дел.

В 2020 году представители НАБУ объявили Вовку и другим фигурантам дела подозрение в создании преступной организации и захвате власти.

ОАСК, возглавляемый Вовком, принял ряд скандальных решений, например отстранение и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун и признание противоправными действия директора НАБУ Артема Сытника и нардепа Сергея Лещенко, которые обнародовали информацию о Поле Манафорте, руководителе президентского штаба Дональда Трампа.

Напомним, что глава ОАСК Павел Вовк заявил, что санкции вызваны кляузами в его адрес. Судья заявил, что в течение семи лет в отношении него фабриковали ложные дела и угрожали родственникам.

Ранее Фокус сообщал, что представители НАБУ вручили повестку в суд Павлу Вовку, но тот ее выбросил. Глава ОАКС подозревается в попытке захвата власти и участии в преступной организации.