Проєкт Зеленського про ліквідацію ОАСК можуть затвердити вже в першому читанні, — нардеп

За словами Романа Бабія, представника комітету з питань правової політики, парламенту запропоновано затвердити законопроєкт без другого читання, тобто правки до проєкту закону можуть вноситися вже після затвердження.

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У понеділок, 12 грудня, Комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського, який передбачає ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та створення Київського міського окружного адміністративного суду. Про це у Facebook повідомив Роман Бабій, депутат ВР від фракції "Слуга народу", який представляє комітет із питань правової політики.

За словами нардепа, після розгляду законопроєктів більшість голосів підтримали ухвалення закону в першому читанні.

"Очікуємо на розгляд у залі найближчим часом", — ідеться в повідомленні.

Комітет пропонує парламенту затвердити законопроєкт без другого читання, іншими словами, правки до проєкту закону можна вносити вже після затвердження.

У квітні минулого року Зеленський подав парламенту законопроєкт як "невідкладний", тоді ж Державний департамент США запровадив санкції щодо голови ОАСК Павла Вовка.

Разом із тим, ліквідація ОАСК іде врозріз із законом "Про правовий режим воєнного стану", оскільки, відповідно до закону, під час воєнного стану припиняти повноваження судів забороняється.

Хто такий Павло Вовк?

Голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк став фігурантом справи "плівок ОАСК". Згідно з інформацією НАБУ, записи, оприлюднені Національним антикорупційним бюро, свідчать про те, що суд втручався в роботу інших держвідомств. Вовк за хабарі впливав на ухвалення рішень щодо низки справ.

2020 року представники НАБУ оголосили Вовку й іншим фігурантам справи підозру у створенні злочинної організації та захопленні влади.

ОАСК, очолюваний Вовком, ухвалив низку скандальних рішень, наприклад, усунення в.о. міністра охорони здоров'я Уляни Супрун і визнання протиправними дій директора НАБУ Артема Ситника та нардепа Сергія Лещенка, які оприлюднили інформацію про Пола Манафорта, керівника президентського штабу Дональда Трампа.

Нагадаємо, що голова ОАСК Павло Вовк заявив, що санкції викликані кляузами на його адресу. Суддя заявив, що протягом семи років щодо нього фабрикували помилкові справи та погрожували родичам.

Раніше Фокус повідомляв, що представники НАБУ вручили повістку до суду Павлу Вовку, але той її викинув. Главу ОАКС підозрюють у спробі захоплення влади й участі в злочинній організації.