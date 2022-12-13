Окружной административный суд Киева ликвидирован: Зеленский подписал законопроект

Вместо ОАСК образован Киевский городской окружной административный суд. За его создание в Верховной Раде проголосовало 326 народных депутата.

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Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и образовании Киевского городского окружного административного суда, говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.

На странице законопроекта появилась запись о том, что документ вернулся в парламент с подписью президента Зеленского.

Комментируя событие, председатель правления аналитического центра Фундация DEJURE Михаил Жернаков также сообщил, что за ликвидацию ОАСК проголосовали 310 народных депутата.

"Свершилось. Парламент наконец проголосовал "неотложный" законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева, a.k.a. "волчьего" суда", — написал он в комментариях.

[ + – ] За ликвидацию ОАСК проголосовали 310 нардепа

Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что 310 депутатов Верховной Рады проголосовали за ликвидацию ОАСК, в то время, как 326 голосов было отдано за образование Киевского городского окружного административного суда. Из них:

"Слуга народа — 19;

"ЕС" — 24;

"Батькивщина" — 11;

"Платформа за жизнь и мир" — 20;

"За будущее" — 12;

"Голос" — 13;

"Довира" — 14;

"Восстановление Украины" — 13;

внефракционные — 9.

Таким образом с момента вступления закона в силу ОАСК прекращает свою работу, а все его функции по рассмотрению и решению административных дел, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет выполнять Киевский окружной административный суд.

Реакция ОАСК

В свою очередь на сайте ОАСК появилась публикация в которой говорится о том, что законопроект №5369 о ликвидации суда нарушает нормы Конституции Украины

"Такое решение не соответствует положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени", — говорится в сообщении.

По мнению авторов публикации, в результате ликвидации ОАСК украинцы будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна борется с РФ. Отмечается, что теперь все иски будут рассматриваться сначала, так как дела будут перенаправлены в другие судовые инстанции, и на практике это лишь препятствует доступ к правосудию.

Ранее сообщалось, что Государственный департамент США ввел санкции против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка за вымогательство и взяточничество, а также за вмешательство в судебные и прочие процессы государства.

В ответ на это Вовк заявил, что решение Госдепа о введении санкций было принято из-за того, что его недоброжелатели накляузничали на него в Вашингтоне. По его словам, санкции против него и его семьи стали логическим развитием событий многолетней кампании, которая якобы была направлена на взятие под контроль судебной власти в Украине международными структурами.