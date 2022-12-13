Окружной административный суд Киева ликвидирован: Зеленский подписал законопроект
Вместо ОАСК образован Киевский городской окружной административный суд. За его создание в Верховной Раде проголосовало 326 народных депутата.
Президент Украины Владимир Зеленский 13 декабря подписал закон о ликвидации Окружного административного суда Киева (ОАСК) и образовании Киевского городского окружного административного суда, говорится в сообщении на сайте Верховной Рады.
На странице законопроекта появилась запись о том, что документ вернулся в парламент с подписью президента Зеленского.
Комментируя событие, председатель правления аналитического центра Фундация DEJURE Михаил Жернаков также сообщил, что за ликвидацию ОАСК проголосовали 310 народных депутата.
"Свершилось. Парламент наконец проголосовал "неотложный" законопроект №5369 о ликвидации Окружного административного суда города Киева, a.k.a. "волчьего" суда", — написал он в комментариях.
Депутат от "Голоса" Ярослав Железняк отметил, что 310 депутатов Верховной Рады проголосовали за ликвидацию ОАСК, в то время, как 326 голосов было отдано за образование Киевского городского окружного административного суда. Из них:
- "Слуга народа — 19;
- "ЕС" — 24;
- "Батькивщина" — 11;
- "Платформа за жизнь и мир" — 20;
- "За будущее" — 12;
- "Голос" — 13;
- "Довира" — 14;
- "Восстановление Украины" — 13;
- внефракционные — 9.
Таким образом с момента вступления закона в силу ОАСК прекращает свою работу, а все его функции по рассмотрению и решению административных дел, до начала работы Киевского городского окружного административного суда будет выполнять Киевский окружной административный суд.
Реакция ОАСК
В свою очередь на сайте ОАСК появилась публикация в которой говорится о том, что законопроект №5369 о ликвидации суда нарушает нормы Конституции Украины
"Такое решение не соответствует положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени", — говорится в сообщении.
По мнению авторов публикации, в результате ликвидации ОАСК украинцы будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна борется с РФ. Отмечается, что теперь все иски будут рассматриваться сначала, так как дела будут перенаправлены в другие судовые инстанции, и на практике это лишь препятствует доступ к правосудию.
Ранее сообщалось, что Государственный департамент США ввел санкции против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка за вымогательство и взяточничество, а также за вмешательство в судебные и прочие процессы государства.
В ответ на это Вовк заявил, что решение Госдепа о введении санкций было принято из-за того, что его недоброжелатели накляузничали на него в Вашингтоне. По его словам, санкции против него и его семьи стали логическим развитием событий многолетней кампании, которая якобы была направлена на взятие под контроль судебной власти в Украине международными структурами.