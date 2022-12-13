Окружний адміністративний суд Києва ліквідовано: Зеленський підписав законопроєкт

Замість ОАСК утворено Київський міський окружний адміністративний суд. За його створення у Верховній Раді проголосували 326 народних депутатів.

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Президент України Володимир Зеленський 13 грудня підписав закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та утворення Київського міського окружного адміністративного суду, йдеться у повідомленні на сайті Верховної Ради.

На сторінці законопроєкту з'явився запис про те, що документ повернувся до парламенту за підписом президента Зеленського.

Коментуючи подію, голова правління аналітичного центру Фундація DEJURE Михайло Жернаков також повідомив, що за ліквідацію ОАСК проголосували 310 народних депутатів.

"Звершилося. Парламент нарешті проголосував "невідкладний" законопроєкт №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва, a.k.a. "вовчого" суду", — написав він у коментарях.

[ + – ] За ліквідацію ОАСК проголосували 310 нардепів

Депутат від "Голосу" Ярослав Железняк зазначив, що 310 депутатів Верховної Ради проголосували за ліквідацію ОАСК, тоді як 326 голосів віддано за утворення Київського міського окружного адміністративного суду. З них:

"Слуга народу" — 19;

"ЄС" — 24;

"Батьківщина" — 11;

"Платформа за життя та світ" — 20;

"За майбутнє" — 12;

"Голос" — 13;

"Довіра" — 14;

"Відновлення України" — 13;

позафракційні — 9.

Так з моменту набуття чинності Законом ОАСК припиняє свою роботу, а всі його функції з розгляду та вирішення адміністративних справ до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду виконуватиме Київський окружний адміністративний суд.

Реакція ОАСК

Зі свого боку на сайті ОАСК з'явилася публікація, в якій йдеться про те, що законопроєкт №5369 про ліквідацію суду порушує норми Конституції України.

"Таке рішення не відповідає положенням Конституції України, положенням процесуального законодавства та вимогам воєнного часу", — йдеться у повідомленні.

На думку авторів публікації, внаслідок ліквідації ОАСК українців буде позбавлено доступу до правосуддя в той час, коли вся країна бореться з РФ. Зазначається, що тепер усі позови розглядатимуться спочатку, оскільки справи будуть перенаправлені до інших судових інстанцій, і на практиці це лише перешкоджає доступу до правосуддя.

Раніше повідомлялося, що Державний департамент США ввів санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка за здирництво та хабарництво, а також за втручання у судові та інші процеси держави.

У відповідь на це Вовк заявив, що рішення Держдепу про введення санкцій прийнято через те, що його недоброзичливці наклепували на нього у Вашингтоні. За його словами, санкції проти нього та його родини стали логічним розвитком подій багаторічної кампанії, яка нібито була спрямована на взяття під контроль судової влади в Україні міжнародними структурами.