"Ця історія завершилася": Зеленський висловився про ліквідацію ОАСК (відео)

Окружний адміністративний суд Києва ліквідували після підписання президентом України законопроєкту №5369.

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Президент України Володимир Зеленський увечері, 13 грудня, прокоментував своє рішення підписати закон про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) та утворення Київського міського окружного адміністративного суду.

"Сьогодні я підписав ухвалений Верховною Радою закон про ліквідацію ОАСК, Окружного адміністративного суду Києва, ця історія завершилася, а історія реформ продовжується. Триває навіть під час такої війни", — сказав Зеленський.

Глава держави подякував усім, хто працює і воює заради незалежності України.

"Дякую всім, хто працює заради України! Дякую всім, хто воює заради нашої незалежності, хто зараз на фронті, кому зараз важко! Ми вас підтримаємо, ми у вас дуже сильно віримо", — подякував Зеленський.

Нагадаємо, 12 грудня комітет Верховної Ради з питань правової політики підтримав законопроєкт президента Володимира Зеленського про ліквідацію ОАСК. За словами нардепа від фракції "Слуга народу" Романа Бабія, після розгляду законопроєктів більшість голосів підтримали ухвалення закону у першому читанні.

Наступного дня, 13 грудня, Верховна Рада ухвалила загалом законопроєкти №5369 про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва. За це рішення віддали голоси 310 депутатів ВР.

Цього ж дня, ввечері, 13 грудня, президент України Володимир Зеленський підписав закон №5369 про ліквідацію ОАСК та №5370 про створення замість нього Київського міського окружного адміністративного суду. На сайті суду з'явилася публікація про те, що цей законопроєкт Верховної Ради порушує норми Конституції України.