Главу ОАСК Вовка не смогли найти для принудительной доставки в суд

Сам судья ОАСК написал в соцсети, что считает решение ВАСК о своей принудительной доставке незаконным, поэтому он не собирается его выполнить.

Главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка не сумели доставить в Высший антикоррупционный суд, где ему собирались избрать меру пресечения. Как в понедельник, 8 февраля, сообщает hromadske, его не сумели найти.

По словам прокурора Олега Макара, Вовка не было по всем известным адресам, где он мог находиться – и по месту проживания, и по месту работы. Сторона обвинение подала ходатайство о его повторном приводе в суд.

"Лицо было осведомлено о судебном заседании, но без уважительной причины не явилось в суд", – цитирует прокурора издание.

Суд удалился в совещательную комнату, чтобы решить, удовлетворять ли ходатайство.

В свою очередь, сам Вовк у себя на странице в Facebook написал, что решение о его принудительной доставке в суд является незаконным, потому он не собирается его выполнять.

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В Центре противодействия коррупции ранее отмечали, что Вовк игнорирует заседания, прикрываясь судейским иммунитетом, так как Высший совет правосудия не дал разрешения на его арест.

"Тем не менее запрета принудительно доставить Вовка в законодательстве нет, надо только разрешение следственного судьи, которое сегодня НАБУ и получило. И это произошло несмотря на чрезвычайное давление Высшего совета правосудия на судей ВАКС, в частности на Бицюка, по которому открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей ОАСК", – говорится в сообщении.

Напомним, 21 июля 2020 года НАБУ вызвало на допрос главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще восьмерых подозреваемых в производстве по руководству ОАСК. По версии следствия, преступная судейская организация выносила заказные решения в интересах политических и бизнес-кругов.

Когда в сентябре 2020 года директор Национального антикоррупционное бюро Артем Сытник заявил о том, что фигуранты дела Окружного админсуда Киева влияют на Конституционный суд, Вовк назвал это проплаченной кампанией по очернению руководства ОАСК и заявил о намерении защищаться в правовом поле.

В декабре 2020 года детективы НАБУ вручили повестку в суд главе ОАСК Павлу Вовку, а он ее выбросил.

Доставить Вовка в суд принудительно впервые разрешили 3 февраля.