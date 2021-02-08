Голову ОАСК Вовка не змогли знайти для примусового доставлення в суд

Сам суддя ОАСК написав у соцмережі, що вважає рішення ВАКС про своє примусове доставляння незаконним, тому він не збирається його виконати.

Голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка не зуміли доставити до Вищого антикорупційного суду, де йому збиралися обрати запобіжний захід. Як у понеділок, 8 лютого, повідомляє hromadske, його не зуміли знайти.

За словами прокурора Олега Макара, Вовка не було за всіма відомими адресами, де він міг перебувати — і за місцем проживання, і за місцем роботи. Сторона звинувачення подала клопотання про його повторне доставлення до суду.

"Особа була поінформована про судове засідання, але без поважної причини не з'явилася в суд", — цитує прокурора видання.

Суд пішов до нарадчої кімнати, щоб вирішити, чи задовольняти клопотання.

У свою чергу, сам Вовк у себе на сторінці у Facebook написав, що рішення про його примусове доставлення до суду є незаконним, тому він не збирається його виконувати.

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У Центрі протидії корупції раніше зазначили, що Вовк ігнорує засідання, прикриваючись суддівським імунітетом, оскільки Вища рада правосуддя не дала дозволу на його арешт.

"Тим не менше, заборони примусово доставити Вовка в законодавстві немає, треба тільки дозвіл слідчого судді, який сьогодні НАБУ й отримало. І це відбулося, не зважаючи на шалений тиск Вищої ради правосуддя на суддів ВАКС, зокрема на Біцюка, на якого відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів ОАСК", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо: 21 липня 2020 року НАБУ викликало на допит голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка і ще вісьмох підозрюваних у провадженні з керівництва ОАСК. За версією слідства, злочинна суддівська організація виносила замовні рішення в інтересах політичних і бізнесових кіл.

Коли у вересні 2020 року директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявив про те, що фігуранти справи Окружного адмінсуду Києва впливають на Конституційний суд, Вовк назвав це проплаченою кампанією з очорнення керівництва ОАСК і заявив про намір захищатися в правовому полі.

У грудні 2020 року детективи НАБУ вручили повістку в суд голові ОАСК Павлу Вовку, а він її викинув.

Доставити Вовка до суду примусово вперше дозволили 3 лютого.