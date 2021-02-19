Охота на Вовка. Неуловимого судью ищут уже полгода: почему НАБУ терпит поражение

ВАКС в четвертый раз потребовал принудительной доставки главы ОАСК Павла Вовка — поскольку тот не явился в суд. Следующее заседание назначено на 21 февраля, и судья Андрей Бицюк постановил вновь применить привод.

Еще в июле 2020 года Глава Окружного административного суда Киева судья Павел Вовк стал фигурантом уголовного дела об узурпации власти, однако НАБУ до сих пор не смогло его даже допросить. Фокус решил рассказать, как развивалась эта история.

С чего все началось: события 2020 года

17 июля Национальное антикоррупционное бюро сообщило об обысках в Окружном административном суде Киева, а также Государственной судебной администрации. Правоохранители изъяли вещи и документы для уголовного производства.

Позже НАБУ обнародовало записи разговоров Павла Вовка с членами Высшей квалификационной комиссии судей Сергеем Остапцем и Николаем Сирошем, которых заподозрили в организации вынесения неправомерных решений. По версии следствия, судьи создавали искусственные препятствия в работе ВККС, чтобы избежать обязательного квалификационного оценивания.

На официальном сайте ОАСК заявили, что следственные мероприятия проводились с нарушением территориальной подсудности дела. "Среди озвученных оснований — расследование событий Майдана", – отметила пресс-служба.

[ + – ] Схема, составленная НАБУ Фото: НАБУ

Правоохранители сообщили о подозрении Павлу Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти судьям, а также главе Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку. Тогда же появилась информация, что сам руководитель ОАСК находился в отпуске, а его местонахождение установить не смогли.

21 июля НАБУ сообщило, что подозрения объявлены 12-ти лицам:

"Эти лица, всего 12, действовали в рамках преступной организации во главе с председателем ОАСК, которая имела целью захват государственной власти путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККСУ), Высшим советом правосудия (ВСП) и создания искусственных препятствий в их работе".

29 июля НАБУ вызвало на допрос Павла Вовка и еще восьмерых подозреваемых. Главе ОАСК нужно было явиться в управление НАБУ 3 августа, а также принять участие в следственных мероприятиях 6 августа, как подозреваемому в уголовном производстве.

Павел Вовк не явился, поэтому 11 августа его объявили в розыск вместе с шестью другими фигурантами дела о "пленках Вовка". Сам судья прокомментировал ситуацию на своей странице в Facebook.

"Я нахожусь в Украине, ни от кого не прячусь, адрес суда, считаю, в НАБУ еще не забыли… Я, как законопослушный гражданин, готов прийти на допрос в порядке, предусмотренном УПК", – заявил Павел Волк и добавил, что ни он, ни его четверо коллег не получили повестки в установленном законом порядке, а потому продолжают работать в ОАСК.

[ + – ] Фрагмент передачи

Срыв первого допроса и новый розыск

Следователи собирались допросить Павла Вовка 17 августа, однако разговор не состоялся. Сам фигурант дела заявил, что явился в назначенное время, но никого не застал, а потому ушел спустя 40 минут ожидания. Директор НАБУ Артем Сытник во время пресс-конференции поделился подробностями:

"Действительно, сегодня господин Волк приходит на допрос, сторона защиты попросила перенести на полчаса, но пришли раньше. И через 5 минут сразу ушли. И об этом, соответственно, написали в Facebook".

Глава Бюро добавил, что как только судьи ОАСК были объявлены в розыск, все, кроме одного фигуранта, появились. "Хотя перед этим их не было ни по месту работы, ни при месту жительства", – подчеркнул Сытник.

[ + – ] Скрин сообщения НАБУ о розыске Фото: НАБУ

Позднее Генеральная прокуратура подала в Высший совет правосудия прошение об отстранении Вовка и других судей ОАСК. Однако 2 сентября ходатайство вернули ходатайство генпрокурору Ирине Венедиктовой без рассмотрения. Представители ВСП мотивировали свое решение тем, что в материалах уголовного производства не нашли доказательств вручения судье сообщения о подозрении, из-за чего он не получил статус подозреваемого.

В октябре НАБУ и САП направили в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения для скандального судьи, однако заседания переносились из-за неявки последнего. 3 ноября НАБУ снова объявили Павла Вовка в розыск, как подозреваемого в создании преступной организации. Правоохранители сообщили, что судья систематически игнорирует повестки и не приходит на допросы, а по месту работы он их получать отказывался (по заявлению аппарата киевского суда).

"Я не знаю, кто вы!"

Лишь 23 декабря главе ОАСК публично вручили повестку в руки. Сотрудники НАБУ "поймали" Павла Вовка на празднике у бывшего нардепа, а на тот момент — президента вуза, где подозреваемый был гостем. Заметив детективов, судья попытался избежать вручения повестки и начал убегать без верхней одежды. Когда же Вовк сел в машину, он выбросил документ на улицу – все это правоохранители зафиксировали на видео.

[ + – ] Судье Вовку вручают повестку

Поскольку подозреваемый взял в руки повестку, 5 января 2021 года его ожидали в Высшем антикоррупционном суде для избрания меры пресечения. Павел Вовк не пришел ни на первое, ни на второе заседание, которое состоялось 12 января. Поначалу ВАКС не одобрил такую меру, однако после повторной неявки дал добро на принудительный привод.

Кошки-мышки и принудительный привод

8 февраля НАБУ попыталось привести судью принудительно и не смогло его найти. Как заявил прокурор Олег Макар, Павла Вовка не обнаружили ни по месту проживания, ни по месту работы. Следствие подало ходатайство о повторном насильственном приводе, со второй попытки судья ВАКС Андрей Бицюк его удовлетворил. Несмотря на все полномочия, детективы снова не нашли фигуранта дела.

15 января Высший антикоррупционный суд удовлетворил ходатайство Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры и продолжил расследование дела о так называемых пленках ОАСК на два месяца — до 17 марта.

Сам подозреваемый у себя на странице в Facebook написал, что решение является незаконным, потому он отказывается ему подчиняться. Когда суд в третий раз санкционировал принудительный привод 16 февраля, он сообщил: "Я на рабочем месте и ни в какие прятки не играю".

[ + – ] Пост Павла Вовка в Facebook

Вовк "в прятки не играет", а директор НАБУ Артем Сытник объясняет, что процессуальные полномочия Бюро ограничены, а статус судьи Вовка надежно его защищает. 18 февраля НАБУ подчеркнуло, что постановление не позволяет детективам задерживать подозреваемого или проникать на его территорию. Согласно сообщению пресс-службы, детективам твердят, что Павел Вовк в отпуске, а в здании Окружного суда изменили пропускной режим – теперь попасть на второй этаж, где находится кабинет подозреваемого, можно только по специальному разрешению. При этом правоохранители воздерживаются от силового прорыва.

"Решить эту ситуацию может только Генеральный прокурор, чья бездеятельность в течение полугода лишает следствие возможности использовать предусмотренные законодательством процедуры для достижения задач уголовного судопроизводства", — отмечается в сообщении.