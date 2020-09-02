ВСП не разрешил уволить Вовка и других прославившихся судей ОАСК

Ходатайства об отстранении главы Окружного админсуда Киева, его зама и еще троих судей либо рассмотрели и отклонили, либо даже не рассматривали.

Высший совет правосудия отказался отстранить главу Окружного административного суда Киева Павла Вовка и еще пятерых судей ОАСК.

Совет принял решение вернуть без рассмотрения генпрокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении Вовка от выполнения обязанностей, в связи с привлечением его к уголовной ответственности.

Ходатайство отправили назад в связи с тем, что приобщенные к нему материалы уголовного производства не содержат доказательств надлежащего вручения судье сообщения о подозрении "И, соответственно, он не получил статус подозреваемого", – пояснили в ВСП.

С таким же пояснением Высший совет правосудия завернул обратно в ГПУ прошение об отстранении судьи ОАСК Игоря Погрибниченка.

По той же причине – из-за нарушения порядка уведомления судьи о подозрении – Совет вернул без рассмотрения ходатайство генпрокурора по судье ОАСК Владимиру Келеберде. Та же участь постигла ходатайство по судье Алексею Огурцову.

Кроме этих четырех ходатайств генпрокуратуры, которые даже не рассматривали, еще два – рассмотрели и не удовлетворили.

По заму Вовка, Евгению Аблову Высший совет правосудия пришел к выводу, что "доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье, получены способом, который не соответствует требованиям Уголовно-процессуального кодекса Украины".

Аналогичным образом ВСП постановил "отказать в удовлетворении" ходатайства Венедиктовой по судье ОАСК Игорю Качуру. По той же причине: "Доказательства в подтверждение совершения судьей Качуром инкриминируемых ему преступлений, получены способом, который не соответствует требованиям УПК".

Напомним, в середине августа НАБУ объявило в розыск семерых фигурантов дела о "пленках Вовка": председателя ОАСК Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова, трех судей ОАСК и двух бывших членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС). Объявленный в розыск судья Вовк заявил, что находится в Украине, и готов прийти на допрос.