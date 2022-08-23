Бывшего главу Конституционного суда Тупицкого объявили в розыск

В марте 59-летний Александр Тупицкий покинул Украину и не вернулся. Экс-судья обвиняется в незаконном вмешательстве в работу системы Госказначейства.

Бывший председатель Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий объявлен в розыск. Он обвиняется в незаконном вмешательстве в работу системы Государственной казначейской службы Украины. Об этом говорится в заявлении Офиса генерального прокурора от 23 августа.

В ведомстве уточнили, что ранее Тупицкому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. С ходатайством об объявлении экс-главы Конституционного суда в розыск Офис генпрокурора обратился в связи с неявками на судебные заседания.

"В марте 2022 года он с нарушением обязательных процедур пограничного и таможенного контроля выехал за пределы Украины и сегодня на территорию Украины не вернулся", — констатировали прокуроры.

Также в сообщении говорится, что Офис генпрокурора поддерживает обвинение в отношении Тупицкого и главного бухгалтера Конституционного суда по факту несанкционированного вмешательства в работу автоматизированной системы Госказначейства по ч. 2 ст. 361 УК. Таким образом им может грозить от двух до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в конце 2020 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КСУ, однако тот продолжал ходить на работу и получать зарплату.

Ранее Офис генпрокурора сообщал, что 17 марта, спустя несколько недель после начала полномасштабного вторжения войск РФ, Тупицкий незаконно и без прохождения пограничного контроля пересек границу Украины в Закарпатской области. Как утверждало следствие, по состоянию на конец мая экс-судья находился в Австрии. При этом Офис генпрокурора сообщал об объявлении Тупицкого в международный розыск из-за неявки в суд по производству о подкупе свидетеля и даче ложных показаний.

В мае секретарь Совета Национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил о том, что Александр Тупицкий намеревался оправдать экс-президента Виктора Януковича за его преступления. По словам представителя СНБО, действующие украинские власти знали о первоначальном плане Кремля легитимизировать Януковича через суды, поэтому предприняли шаги по предотвращению этого сценария.