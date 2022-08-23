Колишнього голову Конституційного суду Тупицького оголосили в розшук

У березні 59-річний Олександр Тупицький залишив Україну та не повернувся. Екссуддю звинувачують у незаконному втручанні у роботу системи Держказначейства.

Колишнього голову Конституційного Суду України Олександра Тупицького оголошено в розшук. Його звинувачують у незаконному втручанні в роботу системи Державної казначейської служби України. Про це йдеться у заяві Офісу Генерального прокурора від 23 серпня.

У відомстві уточнили, що раніше Тупицькому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. З клопотанням про оголошення ексглави Конституційного суду до розшуку Офіс Генпрокурора звернувся у зв'язку з неявками на судові засідання.

"У березні 2022 року він із порушенням обов'язкових процедур прикордонного та митного контролю виїхав за межі України і сьогодні на територію України не повернувся", — констатували прокурори.

Також у повідомленні йдеться, що Офіс Генпрокурора підтримує звинувачення щодо Тупицького та головного бухгалтера Конституційного суду за фактом несанкціонованого втручання у роботу автоматизованої системи Держказначейства за ч. 2 ст. 361 КК. Так, їм може загрожувати від двох до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, наприкінці 2020 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про усунення Тупицького з посади судді КСУ, проте той продовжував ходити на роботу та отримувати зарплату.

Раніше Офіс Генпрокурора повідомляв, що 17 березня, за кілька тижнів після початку повномасштабного вторгнення військ РФ, Тупицький незаконно і без проходження прикордонного контролю перетнув кордон України в Закарпатській області. Як стверджувало слідство, станом на кінець травня екссуддя перебував в Австрії. Водночас Офіс Генпрокурора повідомляв про оголошення Тупицького в міжнародний розшук через неявку до суду з провадження про підкуп свідка та надання неправдивих свідчень.

У травні секретар Ради Національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що Олександр Тупицький мав намір виправдати експрезидента Віктора Януковича за його злочини. За словами представника РНБО, чинна українська влада знала про початковий план Кремля легітимізувати Януковича через суди, тому зробили кроки щодо запобігання цьому сценарію.