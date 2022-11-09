Отчислили за гражданство РФ: экс-судья Верховного суда Богдан Львов пытается вернуть должность

Богдан Львов в поданном в Окружной административный суд Киева иске утверждает — увольнение было "беспределом", так как нарушило "право на труд, уважение частной жизни и судейскую независимость".

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Бывший председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдан Львов подал иск с требованием восстановить его в должности и выплатить ему зарплату за время "вынужденного прогула", сообщает проект "Радио Свобода" "Схемы".

Львов потребовал признать противоправным приказ председателя Верховного суда Всеволода Князева о его отчислении из штата Верховного суда. Это решение Князев принял 4 октября после того, как получил от СБУ подтверждение информации о том, что у судьи Львова есть гражданство России.

В распоряжении журналистов оказалась копия иска, направленного в Окружной административный суд Киева. "Одно из основополагающих прав истца, который 30 лет своей жизни посвятил служению народу Украины, закону и верховенству права под эгидой Фемиды – право на труд, охватываемый правом на уважение частной семейной жизни.., а также его гарантии судейской независимости как украинского судьи подвергнуто беспредельному нарушению и требует судебной защиты", – говорится в тексте иска.

Богдан Львов уверяет, что его отстранили от работы, не располагая надлежащими доказательствами его российского гражданства.

ОАСК предоставил ответчику 15 дней, чтобы подать отзыв на исковое заявление бывшего судьи.

Напомним, о том, что Богдан Львов с 1999 года имеет паспорт России журналисты сообщили в сентябре. Также они узнали, что у судьи есть квартира в Москве. Богдан Львов назвал эту информацию фейком, заявив, что данные о нем в российских госреестрах подделали, чтобы его дискредитировать.

После этого Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении судьи, так как московскую квартиру он не декларировал.

В начале октября СБУ доложила о результатах проверки относительно гражданства Львова: сведения подтвердились. На рассмотрение Кассационного хозяйственного суда Украины вынесли предложение уволить Богдана Львова с должности. Однако голосов не хватило. После этого на основании результатов проверки СБУ Верховный суд решил досрочно уволить Львова с должности главы хозсуда.