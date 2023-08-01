805 млн гривень: рекордний хабар ексміністра екології став донатом ВСУ (інфографіка)

Неправомірну винагороду від ексміністра екології Миколи Злочевського передали Силам Спеціальних операцій та "Армії Дронов". Було проведено досудові розслідування у двох кримінальних провадженнях.

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Справа про спробу передання хабаря від ексміністра екології Миколи Злочевського стала одним із найбільших донатів на ЗСУ в Україні. Про це повідомляють у Telegram-каналі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У публікації йдеться про те, що за фактом спроби дачі рекордної суми хабаря керівництву антикорупційного відомства було ініційовано досудові розслідування у двох кримінальних провадженнях.

Одне з них стосувалося тих, хто безпосередньо займався організацією передачі неправомірної вигоди. Ще одне — особисто колишнього міністра екології Злочевського, від імені якого було зроблено спробу рекордного хабаря.

"У рамках розгляду двох кримінальних проваджень на потреби ЗСУ було передано 805,5 млн грн", — ідеться в публікації.

У підсумку кошти розподілили:

174,1 млн грн — на Сили Спеціальних операцій ЗСУ;

600 млн грн — на проєкт "Армія Дронов";

31,4 млн грн — ЗСУ через рахунок НБУ.

Нагадаємо, що підозрюваний у хабарництві депутат Київради Владислав Трубіцин виїжджав за кордон за завданням ССО.

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