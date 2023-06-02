Підозрюваний у хабарництві депутат Трубіцин виїхав за кордон за завданням ССО, — ЗМІ

За даними журналістів, у ССО повідомили, що в січні 2023 року просили голову ГУР Кирила Буданова допомогти з виїздом Владислава Трубіцина, який проходить у справі про хабарі для організації роздрібної торгівлі в столиці.

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Обвинувачений у корупційній діяльності депутат Київради Владислав Трубіцин виїхав за кордон під час воєнного стану за ініціативою Сил спеціальних операцій ЗСУ. Про це представники ССО повідомили на запит журналістів проекту "Схеми" Української служби Радіо Свобода.

У ССО уточнили, що в січні 2023 року дійсно просили голову ГУР Кирила Буданова допомогти з виїздом Трубіцина та ще чотирьох осіб як волонтерів нібито для забезпечення ССО "спеціальним обладнанням".

Лист, на якому значився підпис представників ГУР, допоміг Трубіцину у травні перетнути польсько-український кордон. Судячи з усього, депутат поки що в Україну не повернувся, не з'являвся на засідання суду і взагалі не виходив на зв'язок після "відрядження".

У ССО пояснили, що "вкрай негативно" поставилися до того, що політик таким чином скористався можливістю перетнути кордон.

У листі повідомлялося, що Владислав Трубіцин отримав можливість виїхати з України як представник благодійного фонду "Рідна Оболонь" разом із ще чотирма іншими особами з того самого фонду.

Відповідь на запит журналістів

Джерела журналістів надали відомчий документ, у якому приховано персональні дані.

У листі від 20 січня 2023 року командувач ССО ЗСУ Віктор Хоренко попросив Буданова допомогти виїхати "волонтерам", у тому числі і Трубіцину. Зазначений період виїзду – з 28 січня до 25 травня 2023 року.

Повідомляється, що за цей час депутат виїхав увечері 13 травня через пропускний пункт "Рава-Руська", але назад не повернувся.

Представник ССО Олександр Кіндратенко повідомив, що такий тривалий період виїзду — чотири місяці — пояснюється тим, що "волонтерів" було четверо. І виїжджали вони в різні часи, документ же був на всіх один.

Примітно, що ССО сприяло виїзду депутата, підозрюваного у хабарництві, і зверталося до Держприкордонслужби не безпосередньо, а через ГУР.

Прес-секретар сказав, що так швидше. "Процедурна співпраця ГУР та ДПСУ швидше і краще налагоджена", — зазначив Кіндратенко.

Підозрюваний держчиновник отримав дозвіл від голови ДПСУ Сергія Дейнеки.

Владислав Трубіцин виїхав у напрямку Польщі власним автомобілем Mercedes S 600 за три дні до слухання Вищого антикорупційного суду, який розглядає справу, за якою Трубіцин проходить як обвинувачюваний у отриманні хабара.

Прокурор САП оголосив депутата у міжнародний розшук.

За даними журналістів, на бланку, завдяки якому Трубіцин перетнув кордон, значився підпис Кирила Буданова, який попросив про "безперешкодний перетин кордону" для київського чиновника у складі групи з п'яти осіб. Був вказав автомобільний номер його Mercedes.

До цього підозрюваний у кримінальному правопорушенні двічі виїжджав за кордон, користуючись тією самою схемою – за допомогою клопотання ГУР. Такі дані містяться у базі про перетин держкордону.

На запит журналістів Трубіцин не відповів, але у Facebook у лютому минулого року повідомив, що "ні від кого не отримував жодних хабарів", а ініційоване щодо нього виробництво носить суто політичний характер. Трубіцин проходить у справі про хабар за сприяння організації роздрібної торгівлі на київських вулицях.

Нагадаємо, що причини виїзду з України депутата Трубіцина називав представник ГУР Андрій Юсов.

Також повідомлялося, що підозрюваного корупціонера Трубіцина виключили із "Слуги народу".