Обвинувачений у хабарництві депутат Трубіцин залишив Україну завдяки листу ГУР, – "Схеми"

За інформацією журналістів, колишній "слуга народу" у Київраді виїхав за межі держави через пункт пропуску "Рава-Руська" 13 травня на власному автомобілі Mercedes S 600.

Related video

Головне управління розвідки видало листа депутату Київради Владиславу Трубіцину, якого обвинувачують у хабарництві, що дозволило йому виїхати за кордон. Про це повідомляє проєкт "Схеми".

У повідомлені йдеться про те, що такий лист був виданий на прохання іншої структури з сектору безпеки. Це відбулося на відповідне їхнє офіційне звернення.

Журналісти дізналися, що депутат залишив територію України через пункт пропуску "Рава-Руська" 13 травня. Він перебував у власному автомобілі Mercedes S 600. Випустили його за межі держави за три дні до засідання Вищого антикорупційного суду, де розглядалося провадження, в якому Трубіцин проходить обвинуваченим в провадженні стосовно отримання неправомірної вигоди. Відтоді політик так й не повернувся, через що прокурор САП ініціював його оголошення в міжнародний розшук.

За даними джерел "Схем", Трубіцин скористався листом на бланку Головного управління розвідки Міноборони для перетину державного кордону. На документі був підпис начальника управління Кирила Буданова. Лист датований 27 січня 2023 року.

Журналісти "Схем" намагалися отримати коментар про обставини виїзду за кордон у самого Трубіцина. Депутат на дзвінки та повідомлення вирішив не відповідати.

Позиція ГУР

Журналісти проєкту "Схем" звернулися до Головного управління розвідки Міноборони. Андрій Юсов, представник відомства, зазначив, що "наразі не може прокоментувати цю інформацію". Наразі вони очікують на відповідь на письмовий запит в ГУР.

Позиція ДПСУ

За інформацією "Схем", Державна прикордонна служба також офіційно поінформувала прокурорів САП стосовно того, що Трубіцину було надано дозвіл на виїзд за кордон саме на підставі листа начальника ГУР від 27 січня 2023 року. Речник відомства Андрій Демченко заявив, у нього немає інформації стосовно перетину кордону Трубіциним.

Нагадаємо, у лютому 2022 року стало відомо, що депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин більше не є членом партії "Слуга народу". Він нібито сам попросив призупинити його членство в політсилі.

Владислава Трубіцина та ще п'ятьох людей 9 лютого детективи НАБУ затримали на отриманні хабаря у розмірі 1,26 млн гривень. Він, за версією слідства, допомагав підприємцям відвойовувати право на розміщення точок пересувної торгівлі.