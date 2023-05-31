Обвиняемый в коррупции депутат Трубицын выехал из Украины благодаря письму ГУР, — "Схемы"

По информации журналистов, бывший "слуга народа" в Киевраде выехал за пределы государства через пункт пропуска "Рава-Руська" 13 мая на собственном автомобиле Mercedes S 600.

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Главное управление разведки выдало письмо депутату Киеврады Владиславу Трубицину, которое обвиняют во взяточничестве, что позволило ему выехать за границу. Об этом сообщает проект "Схемы".

В сообщении говорится, что такое письмо было выдано по просьбе другой структуры из сектора безопасности. Это произошло на их официальное обращение.

Журналисты узнали, что депутат покинул территорию Украины через пункт пропуска "Рава-Руська" 13 мая. Он находился в собственном автомобиле Mercedes S 600. Выпущен его за пределы государства за три дня до заседания Высшего антикоррупционного суда, где рассматривалось производство, в котором Трубицын проходит обвиняемым в производстве по получению неправомерной выгоды. С тех пор политик так и не вернулся, поэтому прокурор САП инициировал его объявление в международный розыск.

По данным источников "Схем", Трубицын воспользовался письмом на бланке Главного управления разведки Минобороны для пересечения государственной границы. На документе была подпись начальника управления Кирилла Буданова. Письмо датировано 27 января 2023 года.

Журналисты "Схем" пытались получить комментарий об обстоятельствах выезда за границу у самого Трубицына. Депутат на звонки и сообщения решил не отвечать.

Позиция ГУР

Журналисты проекта "Схем" обратились в Главное управление разведки Минобороны. Андрей Юсов, представитель ведомства, отметил, что "пока не может комментировать эту информацию". Сейчас они ожидают ответа на письменный запрос в ГУР.

Позиция ГПСУ

По информации "Схем", Государственная пограничная служба также официально проинформировала прокуроров САП о том, что Трубицину было предоставлено разрешение на выезд за границу именно на основании письма начальника ГУР от 27 января 2023 года. Спикер ведомства Андрей Демченко заявил, что у него нет информации о пересечении границы Трубицыным.

Напомним, в феврале 2022 года стало известно, что депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын больше не является членом партии "Слуга народа". Он якобы сам попросил приостановить его членство в политсиле.

Владислава Трубицына и еще пятерых человек 9 февраля детективы НАБУ задержали на получении взятки в размере 1,26 млн гривен. Он по версии следствия помогал предпринимателям отвоевывать право на размещение точек передвижной торговли.