Подозреваемый во взяточничестве Трубицын исключен из "Слуги народа", — Шуляк

Депутат Киевсовета сам попросил приостановить его членство в политсиле на время расследования, заявила глава партии.

Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын больше не является членом партии "Слуга народа". Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава политической силы Елена Шуляк.

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По словам руководителя партии, она во вторник, 22 февраля, получила заявление Трубицына, в котором тот заявил о намерении прекратить членство в политсиле на время проведения расследования и вынесения ему судом приговора по производству о взяточничестве, начатом Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Шуляк со ссылкой на устав партии указала, что все члены могут выйти из политсилы, не указывая оснований и поэтому "слуги народа" "отпустили Трубицына".

[ + – ] Пост Елены Шуляк

Напомним, 9 февраля НАБУ сообщило о разоблачении депутата Киевсовета из партии "Слуга народа" Владислава Трубицына, который, по версии следствия, получил взятку в размере более 1 млн грн от предпринимателя за установку торговых точек в разных районах столицы.

12 февраля суд избрал политику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога. Всю сумму залога за депутата Трубицына внесла жена.