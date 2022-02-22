Подозреваемый во взяточничестве Трубицын исключен из "Слуги народа", — Шуляк
Депутат Киевсовета сам попросил приостановить его членство в политсиле на время расследования, заявила глава партии.
Депутат Киевского городского совета Владислав Трубицын больше не является членом партии "Слуга народа". Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава политической силы Елена Шуляк.
По словам руководителя партии, она во вторник, 22 февраля, получила заявление Трубицына, в котором тот заявил о намерении прекратить членство в политсиле на время проведения расследования и вынесения ему судом приговора по производству о взяточничестве, начатом Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).
Шуляк со ссылкой на устав партии указала, что все члены могут выйти из политсилы, не указывая оснований и поэтому "слуги народа" "отпустили Трубицына".
Напомним, 9 февраля НАБУ сообщило о разоблачении депутата Киевсовета из партии "Слуга народа" Владислава Трубицына, который, по версии следствия, получил взятку в размере более 1 млн грн от предпринимателя за установку торговых точек в разных районах столицы.
12 февраля суд избрал политику меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 15 млн грн залога. Всю сумму залога за депутата Трубицына внесла жена.