С залогом в 15 млн гривен. ВАКС арестовал пойманного на взятке депутата Трубицына

Согласно решению суда, депутат проведет под стражей два месяца, если не внесет залог.

Депутату Киевского горсовета от "Слуги народа" Владиславу Трубицину избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней с правом внесения залога, сумма которого — 14, 886 млн гривен. Об этом сообщает пресс-центр Высшего антикоррупционного суда в Facebook.

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"Срок действия определения – до 9 апреля 2022 года включительно".- говорится в сообщении.

Если деньги за Трубицина внесут, ему нельзя будет покидать населенный пункт, где он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда. В случае изменения места жительства подозреваемый обязан сообщать об этом детективу, прокурору, суду, также он должен воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми. Еще фигуранту коррупционного дела надо сдать загранпаспорт на хранение в Государственную миграционную службу Украины и другие документы, благодаря которым он может въезжать/выезжать из страны. К этому добавляется обязательное ношение электронного браслета.

Как известно, депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына и еще пятерых человек 9 февраля задержали на получении взятки в размере 1,26 млн гривен. Чиновник помогал предпринимателям отвоевывать право на размещение точек передвижной торговли, так как имел на это влияние согласно своей должности главы комиссии Киевсовета по благоустройству столицы.

Инцидент прокомментировали в политсиле, которую представлял Трубицин при городской власти. Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что в Киеве процветает взяточничество, в котором участвуют подчиненные мэра Виталия Кличко.