"Слуги народа" созывают конференцию из-за разоблачения депутата Трубицына на взятке

Глава президентской партии в Раде Елена Шуляк утверждает, что политическая ответственность в деле депутата горсовета Киева может наступить намного быстрее уголовной или административной.

Разоблачение на получении взятки депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына – это подтверждение наличия коррупции в коллективе подчиненных городского головы. Об этом написала в Facebook глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

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"Это лишнее подтверждение того, что во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы (Виталия Кличко)", – рассказала она.

По словам Шуляк, руководство партии ждет всестороннего и тщательного расследования дела Трубицына.

[ + – ] По инфомрации СМИ, Трубицын сбежал от детективов НАБУ на автомобиле Фото: slovoidilo

"Надеемся, что профессиональная и беспристрастная работа детективов НАБУ, прокуроров САП, судей и адвокатов позволит получить справедливый приговор – обвинительный или оправдательный", – добавила политик.

В случае Трубицына политическая ответственность должна быть намного быстрее уголовной или административной, подчеркнула она.

Шуляк уже распорядилась созвать внеочередную конференцию киевской городской организации политсилы "Слуга народа" и принять решение по Трубицину.

"Надеюсь, реакция городского головы Киева на коррупцию в коммунальных предприятиях будет такой же быстрой", – заключила она.

В НАБУ 9 февраля рассказали о разоблачении Трубицына на взятке в размере более 1 млн гривен. В деле фигурируют еще пять человек: помощник депутата, директор коммунального предприятия и его двое замдиректоров, а также приближенное к депутату лицо.

СМИ писали, что Трубицыну удалось сбежать от детективов на автомобиле. Главред издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов сообщал о связях Трубицына с главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Фокус ранее писал, что на взятке в 558 тысяч грн попался нардеп от "Слуги народа" Сергей Кузьминых, политика могут выпустить под залог.