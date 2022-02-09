"Слуги народу" скликають конференцію через викриття депутата Трубіцина на хабарі

Глава президентської партії в Раді Олена Шуляк стверджує, що політична відповідальність у справі депутата міськради Києва може настати набагато швидше за кримінальну чи адміністративну.

Викриття на одержанні хабара депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина — це підтвердження наявності корупції у колективі підлеглих міського голови. Про це написала у Facebook голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.

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"Це зайве підтвердження того, що у владі міста процвітає корупція, до якої причетні підлеглі міського голови (Віталія Кличка)", — розповіла вона.

За словами Шуляк, керівництво партії чекає на всебічне та ретельне розслідування справи Трубіцина.

[ + – ] За інформацією ЗМІ, Трубіцин утік від детективів НАБУ на автомобілі Фото: slovoidilo

"Сподіваємося, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів та адвокатів дозволить отримати справедливий вирок — обвинувальний чи виправдувальний", — додала політикиня.

У разі Трубіцина політична відповідальність має бути набагато швидше за кримінальну чи адміністративну, підкреслила вона.

Шуляк уже розпорядилася скликати позачергову конференцію київської міської організації політсили "Слуга народу" й ухвалити рішення щодо Трубіцина.

"Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", — підсумувала вона.

У НАБУ 9 лютого розповіли про викриття Трубіцина на хабарі в розмірі понад 1 млн гривень. У справі фігурують ще п'ять осіб: помічник депутата, директор комунального підприємства та його двоє заступників директорів, а також наближена до депутата особа.

ЗМІ писали, що Трубіцину вдалося втекти від детективів на автомобілі. Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомляв про зв'язки Трубіцина з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Фокус раніше писав, що на хабарі в 558 тисяч гривень спіймали нардепа від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, політика можуть випустити під заставу.