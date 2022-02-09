"Слуги народу" скликають конференцію через викриття депутата Трубіцина на хабарі
Глава президентської партії в Раді Олена Шуляк стверджує, що політична відповідальність у справі депутата міськради Києва може настати набагато швидше за кримінальну чи адміністративну.
Викриття на одержанні хабара депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина — це підтвердження наявності корупції у колективі підлеглих міського голови. Про це написала у Facebook голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк.
"Це зайве підтвердження того, що у владі міста процвітає корупція, до якої причетні підлеглі міського голови (Віталія Кличка)", — розповіла вона.
За словами Шуляк, керівництво партії чекає на всебічне та ретельне розслідування справи Трубіцина.
"Сподіваємося, що професійна та неупереджена робота детективів НАБУ, прокурорів САП, суддів та адвокатів дозволить отримати справедливий вирок — обвинувальний чи виправдувальний", — додала політикиня.
У разі Трубіцина політична відповідальність має бути набагато швидше за кримінальну чи адміністративну, підкреслила вона.
Шуляк уже розпорядилася скликати позачергову конференцію київської міської організації політсили "Слуга народу" й ухвалити рішення щодо Трубіцина.
"Сподіваюся, реакція міського голови Києва на корупцію в комунальних підприємствах буде такою ж швидкою", — підсумувала вона.
У НАБУ 9 лютого розповіли про викриття Трубіцина на хабарі в розмірі понад 1 млн гривень. У справі фігурують ще п'ять осіб: помічник депутата, директор комунального підприємства та його двоє заступників директорів, а також наближена до депутата особа.
ЗМІ писали, що Трубіцину вдалося втекти від детективів на автомобілі. Головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов повідомляв про зв'язки Трубіцина з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Фокус раніше писав, що на хабарі в 558 тисяч гривень спіймали нардепа від "Слуги народу" Сергій Кузьміних, політика можуть випустити під заставу.