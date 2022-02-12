Із заставою у 15 млн гривень. ВАКС заарештував спійманого на хабарі депутата Трубіцина

Згідно з рішенням суду депутат може провести під вартою майже два місяці, якщо не внесе заставу.

Депутату Київської міськради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на 60 днів з правом внесення застави, сума якої — 14, 886 млн гривень. Про це повідомляє прес-центр Вищого антикорупційного суду уFacebook.

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"Термін дії визначення – до 9 квітня 2022 року включно".- йдеться у повідомленні.

Якщо гроші за Трубіцина внесуть, то йому не можна буде залишати населений пункт, де він проживає, без дозволу детектива, прокурора, суду. У разі зміни місця проживання підозрюваний зобов'язаний повідомляти про це детективу, прокурору, суду, також він повинен утримуватись від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними. Ще фігуранту корупційної справи треба здати закордонний паспорт на зберігання до Державної міграційної служби України та інші документи, завдяки яким він може в'їжджати/виїжджати з країни. До цього додається обов'язкове носіння електронного браслета.

Як відомо, депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина та ще п'ятьох людей 9 лютого затримали на отриманні хабара у розмірі 1,26 млн гривень. Чиновник допомагав підприємцям відвойовувати право на розміщення точок пересувної торгівлі, оскільки мав на це вплив на посаді голови комісії Київради з благоустрою столиці.

Інцидент прокоментували у політсилі, яку представляв Трубіцин у міській владі. Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що у Києві процвітає хабарництво, в якому беруть участь підлеглі мера Віталія Кличка.