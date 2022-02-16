Залог в размере почти 15 млн грн за депутата Трубицына внесла жена, — СМИ

Как удалось выяснить журналистам в правоохранительных органах, залог в размере 14,88 млн гривен за депутата был внесен еще вчера.

Депутат Киевского городского совета от фракции "Слуга народа" Владислав Трубицын, которого подозревают в получении крупной взятки, был освобожден благодаря тому, что его жена внесла за супруга залог в размере 14,88 млн гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

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Издание получило эту информацию от своего источника в правоохранительных органах. Вся сумма была уплачена 15 февраля 2022 года, в тот же день Владислав Трубицын вышел на свободу.

Мера пресечения была избрана Трубицыну Высшим антикоррупционным судом — арест, либо внесение залога в 14,88 млн грн. Взятка, в которой обвиняют Трубицына, составляет 1,26 млн грн.

Депутат Киевского горсовета Владислав Трубицын, согласно его налоговой декларации, владеет автомобилем Mercedes стоимостью более двух миллионов гривен, земельным участком, домом и квартирой в Киеве.

Ранее Фокус сообщал, что Владислава Трубицына задерживали детективы НАБУ. До этого, они отсняли видео, в котором их сотрудник, представлявшийся взяткодателем, предлагал Трубицыну и еще пяти фигурантам этого дела крупное денежное вознаграждение.

Взятка предлагалась Трубицыну и его сообщникам за незаконное размещение в Киеве торговых точек, на что выдавало разрешения подконтрольное ему киевское коммунальное предприятие.

Вместе с Трубицыным, суд задержал еще двух человек — директора коммунального предприятия "Киевское наследие" Дмитрия Ковальчука, а также помощника депутата Трубицына — Илью Лифа. Всего по этому делу проходят в качестве обвиняемых шесть человек.

Вместе с Трубицыным камеры покинули еще двое подозреваемых по его делу — исполняющий обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламов и его заместитель Алексей Непряхин. За них обоих также внесли залог.

Всех задержанных выпустили на свободу под персональные обязательства — сдать загранпаспорт, носить электронный браслет.