Заставу в розмірі майже 15 млн грн за депутата Трубіцина внесла дружина, — ЗМІ

Як вдалося з'ясувати журналістам у правоохоронних органах, заставу в розмірі 14,88 млн гривень за депутата було внесено ще вчора.

Депутата Київської міської ради від фракції "Слуга народу" Владислава Трубіцина, якого підозрюють в отриманні великого хабара, було звільнено завдяки тому, що його дружина внесла за чоловіка заставу в розмірі 14,88 млн гривень. Про це повідомляють "Українські новини".

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Видання отримало цю інформацію від свого джерела у правоохоронних органах. Усю суму було сплачено 15 лютого 2022 року, того ж дня Владислав Трубіцин вийшов на волю.

Запобіжний захід було обрано Трубіцину Вищим антикорупційним судом — арешт, або внесення застави в 14,88 млн грн. Хабар, у якому звинувачують Трубіцина, становить 1,26 млн грн.

Депутат Київської міськради Владислав Трубіцин, згідно з його податковою декларацією, володіє автомобілем Mercedes вартістю понад два мільйони гривень, земельною ділянкою, будинком та квартирою в Києві.

Раніше Фокус повідомляв, що Владислава Трубіцина затримували детективи НАБУ. До цього вони відзняли відео, у якому їхній співробітник, який представлявся хабародавцем, пропонував Трубіцину і ще п'ятьом фігурантам цієї справи велику грошову винагороду.

Хабар пропонувався Трубіцину та його спільникам за незаконне розміщення в Києві торгових точок, на що видавало дозволи підконтрольне йому київське комунальне підприємство.

Разом із Трубіциним суд затримав ще двох осіб — директора комунального підприємства "Київська спадщина" Дмитра Ковальчука, а також помічника депутата Трубіцина — Іллю Ліфа. Загалом у цій справі проходять як обвинувачені шестеро людей.

Разом із Трубіциним камери покинули ще двоє підозрюваних у його справі — виконувач обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламов та його заступник Олексій Непряхін. За них обох також внесли заставу.

Усіх затриманих випустили на волю під персональні зобов'язання – здати закордонний паспорт, носити електронний браслет.