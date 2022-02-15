Затриманий за хабар депутат Трубіцин вийшов під заставу майже 15 млн грн, — ЗМІ

За інформацією журналістів, разом із депутатом слідчий ізолятор також залишили ще двоє підозрюваних у справі про хабар. За них також внесли заставу.

На рахунок Вищого антикорупційного суду надійшло майже 15 млн грн застави за депутата Київської міської ради від "Слуг народу" Владислава Трубіцина. У зв'язку з цим він вийде із СІЗО під особисті зобов'язання, серед яких, зокрема, здавання закордонних паспортів і носіння електронного браслета, повідомляє журналіст Олег Новіков.

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Також внесли заставу за двох осіб, які проходять у справі про хабар як обвинувачені. Це виконувач обов'язків директора КП "Міський магазин" Амана Моламов і його заступник Олексій Непряхін. На них також покладуть відповідні зобов'язання, і вони також вийдуть із СІЗО.

Раніше Фокус повідомляв, що депутат Київради Владислав Трубіцин і кілька його спільників вимагали хабар у розмірі понад 1,2 млн грн за забезпечення перемоги в електронних торгах на право розміщення точок сезонної пересувної торгівлі наперед визначених компаній. Незабаром Трубіцин був затриманий детективами НАБУ.

Крім того, підозра була пред'явлена керівнику комунального підприємства "Міський магазин" Аману Моламову. Його також звинувачують в отриманні 1,26 млн грн неправомірної вигоди. Підозра була вручена також помічнику депутата Олександру Кочу та ще трьом особам.

12 лютого 2022 року депутат Київради Владислав Трубіцин був заарештований Вищим антикорупційним судом у справі про отримання хабара на два місяці, або під внесення застави майже 15 млн грн. У зв'язку зі справою про отримання хабара разом із Трубіциним було затримано ще 5 осіб.

НАБУ має в своєму розпорядженні оперативні матеріали та відеозйомку, яка, на думку слідчих, доводить залучення Трубіцина до незаконних схем у Києві. У відеоролику, який триває 18 хвилин, підставна особа НАБУ зустрічається та розмовляє з Трубіциним і з іншими підозрюваними.