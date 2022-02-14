Домовлявся про хабар: НАБУ поділилося оперативними кадрами в справі Трубіцина (відео)

За твердженням силовиків, матеріали показують організацію торгівлі в Києві "поза лаштунками". На ньому затриманий депутат стверджує, що "Слуги народу" мають "золоту акцію" в міськраді Києва, оскільки вони є партією влади.

Національне антикорупційне бюро України опублікувало оперативне відео переговорів учасників справи про хабар за підозрою депутата Київської міськради Владислава Трубіцина та ще п'ятьох фігурантів. У ролику розповідається про деталі хабара для Трубіцина за встановлення МАФів у Києві. А замовником корупційної схеми був агент НАБУ. Про це повідомили в Національному антикорупційному агентстві України.

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Відеоролик триває 18 хвилин і охоплює розмови як із депутатом, так і з його довіреними особами. У ньому детально описується корупційна схема підозрюваних, у межах якої вони обговорюють розміщення точок торгівлі з продажу квітів купав. За даними НАБУ, схему почали обговорювати на початку 2021 року.

Незважаючи на те, що право на розміщення таких точок надавалися за результатами відкритих торгів, потенційних учасників попереджали, що перемогу можуть здобути лише заздалегідь визначені компанії за винагороду. Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат вплинув, тому що він очолював комісію міськради Києва, яка опікувалась питаннями благоустрою столиці. Трубіцин міг порушувати питання про знесення торгових точок і усунення перешкод у їхній роботі.

Детективи НАБУ зафіксували переговори щодо семи локацій у різних районах Києва: Дарницькому, Дніпровському, Шевченківському й інших. Також у відомстві розповіли, що "Слуга народу" Трубіцин взаємодіяв із іншими політичними силами щодо цих питань.

Крім того, на відео НАБУ чути, як Трубіцин розповідав, що його партія "Слуга народу" має "золоту акцію" в Київській міськраді, бо це "партія влади поки що". Після передачі першої частини хабара він почав переживати, що його можуть викрити НАБУ.

Нагадаємо, раніше в НАБУ викрили депутата Київради від "Слуги Народу" Олександра Трубіцина. За даними слідства, він попався під час отримання 1,26 млн гривень. Крім того, до злочину були причетні ще п'ять осіб: помічник депутата, директор комунального підприємства, двоє заступників директора комунального підприємства та наближена до депутата особа.

Після цього депутата заарештували й обрали запобіжний захід. Депутат проведе під вартою 2 місяці, якщо не внесе застави на суму майже 15 млн гривень. Якщо гроші внесуть, то Трубіцин зможе вийти на волю, але йому не можна буде залишати населений пункт, де він проживає, без дозволу детектива, прокурора та суду.

Крім того, спільника Трубіцина було взято під варту на 2 місяці. Він зможе вийти на волю, якщо зробить заставу на суму 2,5 млн гривень. Також, за даними ЗМІ, підозру про хабар було вручено голові КП "Міський магазин" Аману Моламову. ЗМІ повідомляли, що пізніше суд заарештував ще двох учасників корупційної схеми: неофіційному помічнику депутата призначили заставу майже 2,5 млн гривень, а директору комунального підприємства — майже 1,5 млн гривень. Таким чином, усіх фігурантів слідства було затримано та поміщено під варту.