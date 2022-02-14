Договаривался о взятке: НАБУ поделилось оперативными кадрами по делу Трубицына (видео)

По утверждению силовиков, материалы показывают организацию торговли в Киеве "вне кулис". На нем задержанный депутат утверждает, что "Слуги народа" имеют "золотую акцию" в горсовете Киева, поскольку они являются партией власти.

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало оперативное видео переговоров участников дела о взятке по подозрению депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына и еще пяти фигурантов. В ролике рассказывается о деталях взятки для Трубицына за установление МАФов в Киеве. А заказчиком коррупционной схемы выступил агент НАБУ. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном агентстве Украины.

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Видеоролик длится 18 минут и охватывает разговоры как с депутатом, так и с его доверенными лицами. В нем детально описывается коррупционная схема подозреваемых, в рамках которой они обсуждают размещение точек торговли по продаже цветов купав. По данным НАБУ, схема начала обсуждаться в начале 2021 года.

Несмотря на то, что право на размещение таких точек предоставлялось по результатам открытых торгов, потенциальных участников предупреждали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение. Организатором соответствующих торгов было коммунальное предприятие, на которое депутат оказал влияние. Потому что он возглавлял комиссию горсовета Киева, которая занималась вопросами благоустройства столицы. Трубицын мог поднимать вопрос о сносе торговых точек и устранение препятствий в их работе.

Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по семи локациям в разных районах Киева: Дарницком, Днепровском, Шевченковском и других. Также в ведомстве рассказали, что "Слуга народа" Трубицын взаимодействовал с другими политическими силами в этих вопросах.

Кроме того, на видео НАБУ слышно, как Трубицын рассказывал, что его партия "Слуга народа" имеет "золотую акцию" в Киевском горсовете, потому что это "партия власти пока еще". После передачи первой части взятки он начал переживать, что его могут разоблачить в НАБУ.

Напомним, ранее в НАБУ разоблачили депутата Киевсовета от "Слуги Народа" Александра Трубицына. По данным следствия, он попался при получении 1,26 млн. гривен. Кроме того, к преступлению были причастны еще пять лиц: помощник депутата, директор коммунального предприятия, двое замдиректора коммунального предприятия и приближенное к депутату лицо.

После этого депутата арестовали и избрали меру пресечения. Депутат проведет под стражей 2 месяца, если не внесет залог на сумму почти 15 млн. гривен. Если деньги внесут, то Трубицын сможет выйти на волю, но ему нельзя будет покидать населенный пункт, в котором он проживает без разрешения детектива, прокурора и суда.

Кроме того, сообщник Трубицына был взят под стражу на 2 месяца. Он сможет выйти на свободу, если внесет залог на сумму 2,5 млн. гривен. Также, по данным СМИ, подозрение о взятке было вручено главе КП "Городской магазин" Аману Моламову. СМИ сообщали, что позже суд арестовал еще двух участников коррупционной схемы: неофициальному помощнику депутата назначили залог в почти 2,5 млн. гривен, а директору коммунального предприятия — почти 1,5 млн. гривен. Таким образом, все фигуранты следствия были задержаны и помещены под стражу.