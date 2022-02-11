Задержание депутата Трубицына: суд арестовал двух фигурантов дела о взятке

По информации журналистов, неофициальному помощнику депутата назначили залог в почти 2,5 млн гривен. А директору коммунального предприятия, задержанного в рамках расследования — почти 1,5 млн грн.

Высший антикоррупционный суд заключил под стражу неофициального помощника депутата Киевсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына Илью Лифа. Альтернатива – 2,48 млн грн залога. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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В случае внесения залога, подозреваемый возложит на себя ряд обязанностей, в частности, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Также суд арестовал заместителя директора коммунального предприятия "Киевское наследие" Дмитрия Ковальчука. Альтернатива – 1,48 млн грн залога. Список обязанностей тот же.

В настоящее время следственный судья ВАКС Наталья Мовчан рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения депутату Киевсовета Трубицыну. НАБУ и САП просят отправить его в следственный изолятор с альтернативой 24,81 млн грн залога.

По версии следствия, депутат Киевсовета в сговоре с приближенными лицами и должностными лицами коммунальных предприятий организовали коррупционную схему, в рамках которой получали от предпринимателей неправомерную выгоду за размещение МАФов, рассказал журналист Олег Новиков.

Прокурор САП на заседании рассказал, что подозреваемый Трубицын еще до задержания принял меры конспирации. 9 февраля он свой телефон отключил, а вместо него получил от неустановленного лица в помещении Оболонской райгосадминистрации Киева другой телефон, полностью чистый и с другой СИМ-картой. То есть, по мнению прокурора, уже препятствовал следствию.

Трубицын получил от Анатолия Лифа ссуду в размере 8,1 млн грн. Это отмечено в декларации за 2020 год.

Несмотря на то, что право на размещение торговых точек предоставлялось по результатам открытых торгов, их потенциальных участников информировали, что победу могут одержать только заранее определенные компании за вознаграждение.

Организатором соответствующих торгов было КП "Городской магазин", на которое депутат оказал влияние, поскольку возглавлял комиссию Киевсовета, которая занималась вопросами благоустройства столицы. Как глава комиссии, депутат имел властные полномочия инициировать решение о сносе торговых точек, так и устранение препятствий в их работе.

Следствие документировало преступную деятельность участников схемы почти год. Детективы НАБУ зафиксировали переговоры по семи локациям в разных районах столицы (Дарницком, Днепровском, Шевченковском и т.п.) и передачу 1,39 млн грн неправомерной выгоды двумя траншами. При получении второй части – 1,26 млн грн участников схемы разоблачили "на горячем".

Ранее Фокус сообщал, что НАБУ рассказало о задержании депутата Вячеслава Трубицына по подозрению во взятке 9 февраля 2022 года.

По этому поводу партия "Слуга Народа" в тот же день объявила о связи между делом Трубицына и коррупцией в руководстве у мэра Киева Владимира Кличко.

11 февраля суд взял под стражу по делу Трубицына первого подозреваемого.