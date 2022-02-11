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Политика НАБУ задержало депутата Трубицына

"Слугу" Трубицына поймали на взятке: ВАКС избрал меру пресечения сообщнику депутата

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Владислав Трубицын
ВАКС отправил под стражу одного из сообщников "слуги" Трубицына

Один из подозреваемых был взят под стражу во время судебного заседания. Вероятный сообщник Владислава Трубицына может выйти на свободу, если внесет залог почти в 2,5 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд Украины 11 февраля избрал меру пресечения одному из сообщников депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, которого подозревают в получении взятки. Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

Сообщается, что одному из подозреваемых, которого следствие считает возможным сообщником действующего депутата горсовета Киева Владислава Трубицына, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным ВАКС, обвиняемый может быть освобожден из-под ареста в случае внесения залога в размере 2,481 млн гривен. Пресс-служба также информирует, что подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Срок действия решения ВАКС будет действован до 8 апреля 2022 года включительно. В том случае, если возможный "сообщник" депутата от "Слуги народа" Владислава Трубицына внесет залог, на него возлагается ряд личных обязательств:

  • подозреваемому запрещено выезжать за пределы населенного пункта, в котором он проживает;
  • обвиняемый должен информировать следователя или прокурора о смене места жительства;
  • подозреваемому запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного производства;
  • обвиняемый обязан носить электронный браслет и должен сдать свои загранпаспорта.

Напомним, 9 февраля НАБУ сообщило о разоблачении депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына в получении взятки в размере 1,26 млн гривен. По данным правоохранителей, к совершению правонарушения также причастны еще пять лиц.

Вечером 9 февраля партия "Слуга народа" созвала конференцию из-за разоблачения Владислава Трубицына с получением взятки. Подозрение обвиняемому в коррупции депутату Киевского горсовета вручили 10 февраля. По данным НАБУ, участники преступной схемы, среди которых был "слуга народа" Владислав Трубицын, получали прибыль за размещение торговых точек сезонной передвижной торговли.