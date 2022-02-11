"Слугу" Трубицына поймали на взятке: ВАКС избрал меру пресечения сообщнику депутата

Один из подозреваемых был взят под стражу во время судебного заседания. Вероятный сообщник Владислава Трубицына может выйти на свободу, если внесет залог почти в 2,5 млн гривен.

Высший антикоррупционный суд Украины 11 февраля избрал меру пресечения одному из сообщников депутата Киевского горсовета Владислава Трубицына, которого подозревают в получении взятки. Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

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Сообщается, что одному из подозреваемых, которого следствие считает возможным сообщником действующего депутата горсовета Киева Владислава Трубицына, избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным ВАКС, обвиняемый может быть освобожден из-под ареста в случае внесения залога в размере 2,481 млн гривен. Пресс-служба также информирует, что подозреваемого взяли под стражу в зале суда.

Срок действия решения ВАКС будет действован до 8 апреля 2022 года включительно. В том случае, если возможный "сообщник" депутата от "Слуги народа" Владислава Трубицына внесет залог, на него возлагается ряд личных обязательств:

подозреваемому запрещено выезжать за пределы населенного пункта, в котором он проживает;

обвиняемый должен информировать следователя или прокурора о смене места жительства;

подозреваемому запрещено общаться со свидетелями в рамках уголовного производства;

обвиняемый обязан носить электронный браслет и должен сдать свои загранпаспорта.

Напомним, 9 февраля НАБУ сообщило о разоблачении депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына в получении взятки в размере 1,26 млн гривен. По данным правоохранителей, к совершению правонарушения также причастны еще пять лиц.

Вечером 9 февраля партия "Слуга народа" созвала конференцию из-за разоблачения Владислава Трубицына с получением взятки. Подозрение обвиняемому в коррупции депутату Киевского горсовета вручили 10 февраля. По данным НАБУ, участники преступной схемы, среди которых был "слуга народа" Владислав Трубицын, получали прибыль за размещение торговых точек сезонной передвижной торговли.