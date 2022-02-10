Депутату от "Слуги народа" Трубицыну объявили о подозрении, — НАБУ (видео)

Сотрудники антикоррупционного бюро считают, что участники преступной схемы получали прибыль за размещение торговых точек сезонной передвижной торговли.

Депутату Киевского городского совета Владиславу Трубицыну, которого сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) разоблачили на получении взятки в размере 1,39 млн грн, объявили о подозрении. Сообщение о подозрении подписано Генеральным прокурором. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба НАБУ.

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Кроме того, подозрение объявлено и другим лицам, причастным к преступной схеме, а именно:

помощнику депутата Киевского горсовета;

и.о. директора коммунального предприятия;

заместителю директора коммунального предприятия;

приближенное к депутату лицо.

Следователи ведомства считают, что Трубицын в сговоре с приближенными лицами и сотрудниками коммунального предприятия организовали коррупционную схему, в рамках которой получали прибыль неправомерным путем за размещение торговых точек сезонной передвижной торговли.

Сообщается, что участники схемы брали взятки с предпринимателей за победу в открытых торгах, в которых необходимо принимать участие, чтобы получить разрешение на открытие торговых точек.

Организатором соответствующих торгов было коммунальное предприятие, на которое депутат оказал влияние, поскольку возглавлял комиссию Киевсовета, которая занималась вопросами благоустройства столицы. Как глава комиссии, депутат Трубицын, имея властные полномочия, мог инициировать снос торговых точек, и устранить препятствия в их работе.

Следователи НАБУ документировали деятельность преступной группировки в течении года. За это время детективы зафиксировали преступную деятельность в семи районах столицы — в том числе Дарницком, Днепровском и Шевченковском.

В отношении всех подозреваемых применили норму ч. 4 ст. 368 УК Украины (Вымогательство взятки). Следственные действия продолжаются.

Напомним, что депутата Киевского горсовета от "Слуги народа" Владислава Трубицына и еще пятерых человек 9 февраля разоблачили на получении взятки в размере 1,26 млн гривен.

После инцидента глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила о том, что данный факт свидетельствует о том, что "во власти города процветает коррупция, в которой замешаны подчиненные городского головы" Виталия Кличко.