Депутату від "Слуги народу" Трубіцину оголосили про підозру, — НАБУ (відео)

Співробітники антикорупційного бюро вважають, що учасники злочинної схеми отримували прибуток за розміщення торгових точок сезонної пересувної торгівлі.

Депутату Київської міської ради Владиславу Трубіцину, якого співробітники Національного антикорупційного бюро (НАБУ) викрили на отриманні хабара в розмірі 1,39 млн грн, оголосили про підозру. Повідомлення про підозру підписане Генеральним прокурором. Про це 10 лютого повідомляє пресслужба НАБУ.

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Крім того, підозра оголошена й іншим особам, причетним до злочинної схеми, а саме:

помічнику депутата Київської міськради;

в.о. директора комунального підприємства;

заступнику директора комунального підприємства;

наближена до депутата особа.

Слідчі відомства вважають, що Трубіцин у змові з наближеними особами та співробітниками комунального підприємства організували корупційну схему, в межах якої отримували прибуток неправомірним шляхом за розміщення торгових точок сезонної пересувної торгівлі.

Повідомляється, що учасники схеми брали хабарі з підприємців за перемогу у відкритих торгах, у яких необхідно брати участь, щоб отримати дозвіл на відкриття торгових точок.

Організатором відповідних торгів було комунальне підприємство, на яке депутат вплинув, оскільки очолював комісію Київради, яка займалася питаннями благоустрою столиці. Як голова комісії, депутат Трубіцин, маючи владні повноваження, міг ініціювати знесення торгових точок і усунути перешкоди в їхній роботі.

Слідчі НАБУ документували діяльність злочинного угруповання протягом року. За цей час детективи зафіксували злочинну діяльність у семи районах столиці, зокрема Дарницькому, Дніпровському та Шевченківському.

Щодо всіх підозрюваних застосували норму ч. 4 ст. 368 КК України (Вимагання хабара). Слідчі дії продовжуються.

Нагадаємо, що депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина та ще п'ятьох людей 9 лютого викрили на отриманні хабара в розмірі 1,26 млн гривень.

Після інциденту голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що цей факт свідчить про те, що "у владі міста процвітає корупція, у якій замішані підлеглі міського голови" Віталія Кличка.