"Слугу" Трубіцина спіймали на хабарі: ВАКС обрав запобіжний захід спільнику депутата

Один із підозрюваних був взятий під варту під час судового засідання. Імовірний спільник Владислава Трубіцина може вийти на волю, якщо внесе заставу майже 2,5 млн гривень.

Вищий антикорупційний суд України 11 лютого обрав запобіжний захід одному зі спільників депутата Київської міськради Владислава Трубіцина, якого підозрюють в отриманні хабара. Про це повідомляє пресслужба ВАКС.

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Повідомляється, що одному з підозрюваних, якого слідство вважає за можливого спільника чинного депутата міськради Києва Владислава Трубіцина, обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

За даними ВАКС, обвинуваченого може бути звільнено з-під арешту в разі внесення застави у розмірі 2,481 млн гривень. Пресслужба також інформує, що підозрюваного взяли під варту в залі суду.

Термін дії рішення ВАКС діятиме до 8 квітня 2022 року включно. У тому випадку, якщо можливий "спільник" депутата від "Слуги народу" Владислава Трубіцина внесе заставу, на нього покладається низка особистих зобов'язань:

підозрюваному заборонено виїжджати за межі населеного пункту, де він проживає;

обвинувачений повинен інформувати слідчого чи прокурора про зміну місця проживання;

підозрюваному заборонено спілкуватися зі свідками у межах кримінального провадження;

обвинувачуваний зобов'язаний носити електронний браслет та повинен здати свої закордонні паспорти.

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ повідомило про викриття депутата Київської міськради від "Слуги народу" Владислава Трубіцина в отриманні хабара в розмірі 1,26 млн гривень. За даними правоохоронців, до скоєння правопорушення також причетні ще п'ять осіб.

Увечері 9 лютого партія "Слуга народу" скликала конференцію через викриття Владислава Трубіцина із отриманням хабара. Підозру обвинуваченому в корупції депутату Київської міськради вручили 10 лютого. За даними НАБУ, учасники злочинної схеми, серед яких був "слуга народу" Владислав Трубіцин, отримували прибуток за розміщення торгових точок сезонної пересувної торгівлі.