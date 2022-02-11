Затримання депутата Трубіцина: суд заарештував двох фігурантів справи про хабар

За інформацією журналістів, неофіційному помічнику депутата призначили заставу майже 2,5 млн гривень, а директору комунального підприємства, затриманого в межах розслідування, — майже 1,5 млн грн.

У п'ятницю, 11 лютого, Вищий антикорупційний суд заарештував двох фігурантів розслідування про хабар, у якому фігурує київський депутат Владислав Трубіцин. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Так, одного із фігурантів вирішили взяти під варту з можливістю виходу під заставу d розмірі 1 488 600 грн. Термін дії рішення – до 8 квітня цього року.

Журналіст Олег Новіков стверджує, що заарештованим є директор комунального підприємства "Київська спадщина" Дмитро Ковальчук. Також за його інформацією, суд вирішив ухвалити аналогічне рішення щодо неофіційного помічника депутата Іллі Ліфи. Чоловік зможе вийти під заставу в розмірі 2,48 млн гривень.

Крім того, за інформацією Новікова, зараз суддя ВАКС Наталія Мовчан розглядає клопотання щодо самого депутата Київради Трубіцина. НАБУ та САП просять відправити його під варту з можливістю вийти під заставу у розмірі 24,81 млн гривень.

"Прокурор САП на засіданні розповів, що підозрюваний Трубіцин ще до затримання вжив заходів конспірації. 9 лютого він свій телефон вимкнув, а замість нього отримав від невстановленої особи в приміщенні Оболонської райдержадміністрації Києва інший телефон, повністю чистий і з іншою СІМ-карткою", — сказано в повідомленні.

Раніше Фокус повідомляв, що НАБУ розповіло про затримання депутата В'ячеслава Трубіцина за підозрою в хабарі 9 лютого 2022 року.

Із цього приводу партія "Слуга Народу" того ж дня оголосила про зв'язок між справою Трубіцина та корупцією в керівництві в мера Києва Володимира Кличка.

11 лютого суд узяв під варту в справі Трубіцина першого підозрюваного.