Задержанный за взятку депутат Трубицын вышел под залог в почти 15 млн грн, — СМИ

По информации журналистов, вместе с депутатом следственный изолятор также покинули еще двое подозреваемых по делу о взятке. За них также внесли залог.

На счет Высшего антикоррупционного суда поступило почти 15 млн грн залога за депутата Киевского городского совета от "Слуг народа" Владислава Трубицына. В связи с этим он выйдет из СИЗО под личные обязательства, среди которых, в частности, сдача загранпаспортов и ношение электронного браслета, сообщает журналист Олег Новиков.

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Также внесли залог за двух человек, которые проходят по делу о взятке в качестве обвиняемых. Это исполняющий обязанности директора КП "Городской магазин" Амана Моламов и его заместитель Алексей Непряхин. На них тоже возложат соответствующие обязательства, и они также выйдут из СИЗО.

Ранее Фокус сообщал, что депутат Киевсовета Владислав Трубицын и несколько его сообщников требовали взятку в размере более 1,2 млн грн. за обеспечение победы в электронных торгах на право размещения точек сезонной передвижной торговли заранее определенных компаний. Вскоре Трубицын был задержан детективами НАБУ.

Кроме того, подозрение было предъявлено руководителю коммунального предприятия "Городской магазин" Аману Моламову. Он тоже обвиняется в получении 1,26 млн грн неправомерной выгоды. Подозрение было вручено также помощнику депутата Александру Кочу и еще троим лицам.

12 февраля 2022 года депутат Киевсовета Владислав Трубицын был арестован Высшим антикоррупционным судом по делу о получении взятки на два месяца, или под внесение залога в почти 15 млн грн. В связи с делом о получении взятки вместе с Трубицыным были задержаны еще 5 человек.

НАБУ располагает оперативными материалами и видеосъемкой, которая, по мнению следователей, доказывает вовлечение Трубицына в незаконные схемы в Киеве. В видеоролике, который длится 18 минут, подставное лицо НАБУ встречается и разговаривает с Трубицыным и с другими подозреваемыми.