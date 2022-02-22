Підозрюваний у хабарництві Трубіцин виключено з "Слуги народу", — Шуляк

Депутат Київради сам попросив призупинити його членство в політсилі на час розслідування, заявила голова партії.

Депутат Київської міської ради Владислав Трубіцин більше не є членом партії "Слуга народу". Про це у своєму телеграм-каналі повідомила голова політичної сили Олена Шуляк.

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За словами керівниці партії, вона у вівторок, 22 лютого, отримала заяву Трубіцина, у якій той заявив про намір припинити членство в політсилі на час проведення розслідування та винесення йому судом вироку з провадження про хабарництво, започатковане Національним антикорупційним бюро України (НАБУ).

Шуляк із посиланням на статут партії вказала, що всі члени можуть вийти з політсили, не вказуючи підстав, і тому "слуги народу" "відпустили Трубіцина".

[ + – ] Пост Олени Шуляк

Нагадаємо, 9 лютого НАБУ повідомило про викриття депутата Київради з партії "Слуга народу" Владислава Трубіцина, який за версією слідства отримав хабар у розмірі понад 1 млн грн від підприємця за встановлення торгових точок у різних районах столиці.

12 лютого суд обрав політику запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення 15 млн грн застави. Усю суму застави за депутата Трубіцина внесла дружина.