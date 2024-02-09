США готується обійти Китай: у надрах країни знайдено неймовірні запаси рідкоземельних мінералів

Експерти вважають, що незабаром Штати можуть вийти у світові лідери з видобутку рідкоземельних мінералів.

Related video

Американська компанія Rare Earths Inc оголосила, що у Вайомінгу виявлено неймовірну кількість рідкоземельних мінералів, які можуть вивести США в лідери на світовому ринку. Дослідники зазначають, що запаси мінералів виявилися настільки великими, що "перевершили найсміливіші мрії" дослідників, пише Daily Mail.

Експерти заявляють, що запаси поблизу Вітленда значно перевищують запаси Китаю, які оцінюються в 44 мільйони тонн. Ба більше, у компанії заявили, що реальні обсяги рідкоземельних мінералів у надрах Землі перевершили найсміливіші прогнози після буріння лише 25% території. Передбачається, що загалом під землею у Вайомінгу заховано "скарб" на 2,34 мільярда метричних тонн.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Дослідники зазначають, що типи копалин, виявлених у родовищі, використовуються, серед іншого, у смартфонах, двигунах гібридних авто, а також військових технологіях. Зазначимо, що сьогодні 95% рідкоземельних мінералів, що переробляються, надходить із Китаю, водночас США імпортують 74% своїх постачання з цієї країни. Однак у грудні 2023 року Китай заявив про заборону видобутку рідкоземельних елементів, як припускають учені, це пов'язано зі спробою країни зберегти лідерство в цій ніші.

За словами генерального директора American Rare Earths Дона Шварца, компанія провела перше буріння в березні 2023 року, тоді було встановлено, що на північному сході Вайомінга виявлено близько 1,2 мільйона метричних тонн рідкоземельних мінералів. Друга спроба буріння була зроблена восени минулого року, в результаті чого було виявлено на 64% більше корисних копалин.

Рідкоземельні мінерали, виявлені на ділянці, включали оксиди неодиму, празеодиму, самарію, диспрозію і тербію Фото: American Rare Earths

Дослідники зазначають, що такі результати ілюструють величезний потенціал проєкту, коли ресурси збільшилися під час кампанії експлуатаційного буріння, що збільшило виміряні дані на 128%. За словами Шварца, це здається неймовірним, оскільки зазвичай у міру ущільнювального буріння спостерігається зменшення ресурсів, а зовсім не їхній приріст. Водночас дослідники зазначають, що наразі було досліджено лише чверть території.

Зазначимо, що серед рідкоземельних мінералів, виявлених на цій ділянці, були присутні оксиди:

неодиму;

празеодиму;

самарію;

диспрозію;

тербію.

Наприклад, магніти з неодиму використовуються в жорстких дисках і мобільних телефонах, а празеодим використовується у високоміцних сплавах авіаційних двигунів. Водночас диспрозій використовують у виготовленні керівних стрижнів у ядерних реакторах, а тербій — у низькоенергетичних лампочках і ртутних лампах.

Передбачається, що в процесі видобутку використовуватимуть відкритий кар'єр на поверхні, що є найпоширенішим методом видобутку копалин у сучасному світі. Водночас дослідники попереджають, що відкритий спосіб видобутку корисних копалин завдає шкоди навколишньому середовищу, він також є найшвидшим способом видобутку: за день можна видобувати до 20 000 тонн корисних копалин. До того ж відкритий спосіб видобутку безпечніший для робітників, ніж тунелі.

Раніше Фокус писав про те, що чим ближче кліматична катастрофа, тим більше нафти ми викачуємо.