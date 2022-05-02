У Білорусі відключають інтернет, щоб приховати переміщення військ, — ГУР

Українська військова розвідка зазначає, що відключення користувачів від Мережі координують ФСБ Росії та КДБ Білорусі.

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Щоб приховати інформацію про пересування російських окупаційних військ територією Білорусі, мешканцям республіки відключають інтернет, заявили у Головному управлінні розвідки Міноборони України.

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"Вперше повне або часткове обмеження доступу абонентів мобільного зв'язку республіки Білорусь до мережі інтернет було зафіксовано 1 квітня, — повідомили в ГУР. — Протягом місяця у доступі до мережі інтернет було обмежено цілі регіони Білорусі".

За оцінками військової розвідки, відключення скоординовані спеціальними службами. Так, КДБ Білорусі та ФСБ Росії намагаються зупинити поширення чутливої для військових інформації у соціальних мережах.

"Аномалії у доступі до Мережі в окремих районах на південь і південний схід від Мінська вказують на коридор руху військової техніки, що підтверджено інформацією з інших джерел", — наголосили в ГУР.

Що про це говорять білоруські активісти

У Білорусі діють кілька телеграм-каналів, які оперативно повідомляють про пересування російських і білоруських військ територією країни, а також про пуски ракет по українських об'єктах. Один із найпомітніших каналів "Беларускі Гаюн". Його автори частково підтвердили інформацію ГУР Міноборони України.

"Нам відомо, що перебої в роботі інтернету протягом квітня дійсно були зафіксовані в Брагінському та Хойницькому районах Гомельської області Білорусі, — повідомили вони. — Чи відключали інтернет у всьому районі — точно сказати не можна. Імовірніше, йдеться про локальне обмеження під час руху колон. Зокрема, ми припускаємо, що як мінімум один раз під час перевезення розбитої техніки ЗС РФ через Хойники разом із тралами рухалася і мобільна глушилка, яка глушила інтернет лише в обмеженій області під час проїзду колони".

Автори каналу зазначили, що не мають відомостей про відключення або перебої в роботі інтернету в інших районах країни. Вони впевнені, що у відключенні інтернету немає жодного сенсу, оскільки білоруси "знайдуть спосіб, як про це повідомити". З 2020 року, коли на тлі масових протестів силовики країни почали вдаватися до таких заходів, білоруські активісти напрацювали "цілий список" таких способів.

"Зниження швидкості інтернету (не відключення), яке, до речі, періодично відбувається в різних районах Гомельської області, — далеко не завжди означає цілеспрямоване обмеження, — вважають автори телеграм-каналу. — Це цілком може бути наслідком встановлення та налагодження РЛС".

Як раніше писав Фокус, деякі білоруси намагаються допомогти українцям, влаштовуючи диверсії на своїй території. Як правило, їхні зусилля сконцентровані на залізницях і на кіберпросторі.

Крім безпосередньо кібератак, білоруські хактивісти створили "П-Телеграм" — версію месенджера для людей, які ризикують опинитися в полі зору силовиків. У цій версії передбачено автовидалення протестних чатів, вихід з облікового запису, очищення кешу. Також "Киберпартизаны" запустили чат-бот, за допомогою якого можна повідомити про місця дислокації та переміщення російських військ на півдні Білорусі.